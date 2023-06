Vecinos de Santa Ana hallaron vestigios de un antiguo cementerio

martes 13 de junio de 2023 | 6:04hs.

La localidad de Santa Ana es una de las más antiguas de la provincia de Misiones, ya que el 10 de septiembre próximo cumplirá 140 años de la refundación. De acuerdo a datos históricos la localidad fue creada alrededor de 400 años antes, por lo que encierra un sinfín de hallazgos que cuentan de alguna manera parte de la historia de un pueblo que ha albergado tanto a indígenas como a inmigrantes que fueron llegando desde Europa, en una época donde el único medio de transporte eran los barcos.

Muchos de esos inmigrantes se afianzaron en la zona para edificar sus viviendas y cultivar la tierra. En sus chacras también designaban un lugar donde sepultar a sus difuntos. Vestigios de uno de esos cementerios de cerca de tres siglos fueron hallados por el conocido ciudadano y apasionado por la historia local, Bruno Vera, en las cercanías de la ex ruta provincial 4, en una de sus recorridas por los montes de la zona.

Según los vecinos en el lugar había establecimientos yerbateros.

Los datos sobre la antigüedad de los restos lo demuestran las cruces de hierro que fueron halladas por Vera cuando una tarde hace dos semanas recorría la zona. El Territorio dialogó con Vera, quien relató que “es muy apasionante recorrer nuestra tierra misionera, más aún la zona de Santa Ana y alrededores, hay mucha historia monte adentro donde hace siglos vivían los pueblos nativos y, posteriormente, los inmigrantes que llegaron desde países europeos como Francia, España, Alemania, Portugal y Polonia, entre tantos otros”.

En cuanto a las cruces halladas el lugareño recordó que cuando era niño acompañaba a su padre, que era guardahilos -persona encargada de reparar líneas de telefonía y telegrafía- de la empresa que prestaba servicio y fue en ese entonces que tuvo contacto con el antiguo cementerio.

El espacio se halla en las cercanías de la ex ruta provincial 4.

“Me quedó en la memoria una tumba que databa del año 1778, no recuerdo el nombre del difunto, lo que quiero decir es que era muy antiguo el lugar, se qué hace 40 años aproximadamente estaba ahí”.

Hace unos tres años que decidió visitar el lugar y de las tres cruces que halló con epitafios, “una sola tenía identificación aún, ya que se notaba que era un buen trabajo rústico y pertenecía a José S. Mota, que nació en 1804 y falleció en 1876 de acuerdo a las inscripciones de la misma. Ese nombre me intriga puntualmente, porque en 1875, cuando la catedral de Posadas era capilla, la capilla San José y el sacerdote a cargo era Jose Mota y creo que podría haber sido pariente de el Mota sepultado aquí”.

En aquel momento y respetuoso de la memoria de quienes descansan bajo este sector de tierra santanera depositó la cruz bajo un árbol y se fue.

Algunas inscripciones datan de hace tres siglos.

Sin embargo, hace dos semanas decidió volver con la esperanza de encontrar la cruz de Mota y, por qué no, la de aquel difunto que había fallecido en 1778. “Empiezo a caminar por el monte, pero nada, ni las cruces que había hallado hace tres años. Cuando giro para irme tropiezo con la punta de un hierro, lo único que tenía conmigo era un machete y con eso empiezo a remover la tierra y fueron saliendo las cruces. En una sola de ellas se puede ver la identificación que dice M. Rodríguez, fallecido el 7 de enero de 1917; y estoy seguro que debe haber muchas más como así también los restos de quienes fueron sepultados ahí hace tantos años, incluso siglos”, reflexionó.

“Me intriga mucho las cruces porque siento que no sólo son cruces de sepulturas de familias que vivían en la zona sino que encierran una historia que está relacionada con muchas familias de la actualidad que aún viven aquí o en pueblos cercanos o en otros lugares” dijo Vera mientras seguía caminando por el lugar buscando.

“Mi pasión es salir a solas por esos montes en busca de nuestra historia, hablar con antiguos habitantes nutre de conocimientos y datos que uno va recopilando e hilvanando. Relacionando apellidos con los de las familias que viven acá y en otras localidades como Bonpland, Loreto y Mártires”.

Vera hizo alusión a la emoción que siente con estos hallazgos, ya que considera que forman parte de los comienzos de nuestro pueblo, “yo tengo y conservo el mapa original de Santa Ana del año 1884 y figura ese ‘Campo Santo’”, dijo Vera, quien demuestra un amplio conocimiento de la historia de la zona.

Respecto al cementerio, Vera dijo que va a volver al lugar en búsqueda de más elementos. “Voy a preparar un elemento casero para detectar más cruces y elementos que han quedado sepultado bajo la tierra cuando el lugar fue removido por máquinas viales hace varios años atrás, el progreso suele traer borrar parte de nuestra historia o lugares emblemáticos por eso es que quiero documentar cuanto más pueda esas cosas para que no se pierda con el tiempo de manera definitiva”, dijo Bruno Vera.

Además entre otros testimonios que recopiló este medio, está el de Rogelio Dos Santos, hijo del ya fallecido Waldemar Dos Santos del Cerro de Santa Ana, quien actualmente tiene 59 años. “Recuerdo que cuando éramos chicos solíamos pasar por ahí con nuestro padre con carro y él nos decía que en ese lugar había varias personas sepultadas desde hacía muchísimos años. Él nos contaba que en la zona había cuatro establecimientos yerbateros: Stevenson, Bertín, Beltrame y Rinaldi. Concentraban a muchas familias y peones que trabajaban para ellos, como todo quedaba lejos y era difícil trasladarse, en torno a los establecimientos yerbateros se formaban cementerios porque costaba llevar a los difuntos a un cementerio central. Así que se designaba un terreno para los fallecidos ya sea de familiares o peones”.

“Es una pena que no se conserven esos lugares porque forman parte de nuestros antecesores que fueron los primeros colonizadores inclusive de hace más de un siglo. Si no se conservan lo que fue parte del pasado se pierden partes muy importantes de nuestra historia y no me refiero sólo a los cementerios sino a muchas otras cosas que con la modernización van quedando en el olvido”, se lamentó.