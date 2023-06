Su pareja murió en un siniestro y vive una pesadilla

martes 13 de junio de 2023 | 6:05hs.

“No miramos imágenes ni nada. Con mi hijo nos aislamos de todo lo que pudimos tratando de superarlo, porque es una cosa que nunca pensé vivir. Todavía estoy dentro de la pesadilla”.

Así describió la situación que está padeciendo Freddy Ruiz Díaz, viudo de María Eva Ramirez (47), quien fue una de las víctimas fatales que dejó la tragedia de Gobernador Roca, cuando un colectivo de la empresa Kruse colisionó sobre la ruta nacional 12, el 23 de septiembre del 2021.

En diálogo con El Territorio, Freddy expresó cómo sigue su vida desde ese siniestro, qué respuestas tuvo desde la empresa y qué cambios ocasionó esta tragedia en la que además de su pareja, fallecieron otras tres personas.

“Ahora estamos mejor. Dentro de poco se van a cumplir dos años y tenemos que estar mejor. Cuando aconteció eso mi hijo tenía 15 años. Fue muy difícil para él y para mí”, expresó, agregando que “Santino me tiene un poco preocupado, porque hasta ahora nunca me dijo, ni me demostró cómo se siente”.

Ante la consulta de qué sucedió el día de la tragedia y cómo se enteró del hecho, el entrevistado expresó que su esposa viajaba a la capital provincial, porque “ella le cuidaba y limpiaba la casa a la señora del que era presidente de Emsa en ese entonces, allá en Posadas”.

El árbol que impactó contra el rodado, rompió el vidrio frontal.

A su vez, mencionó que ese día que se dirigía hacía la ciudad citada, “ella me pasó una foto de que estaba viajando, y ahí me di cuenta que iba en la parte de adelante del micro pegada al vidrio”.

A continuación, manifestó que comenzaron a preocuparse, “cuando pasaron las horas y no sabían nada. Incluso mi hijo me dijo, ‘che, la vieja no llega’ y nos empezamos a preocupar mucho”.

En esa línea, alegó que pasaron dos horas y María no contestaba las llamadas. En ese momento Freddy estaba mirando el canal C5N, y en ese contexto, indicó que en las noticias anunciaba ‘terrible accidente en Misiones’, mientras mostraba una imagen donde se veía que había impactado un árbol, “en el lugar que supuestamente estaba sentada ella”. Ante esto, el entrevistado dijo: “Sentí algo terrible y le dije a mi hijo ‘creo que pasó lo peor’”.

Ya con esa noticia y sin saber con certezas si se trataba del micro con el que viajaba su esposa, se dirigieron a la empresa para consultar sobre el siniestro.

Sin respuestas

“Fuimos a la empresa Kruse y la verdad es que no me hicieron mucho caso. Estaba el dueño y primero me dijo que me quedara tranquilo, que no pasó nada”, recordó. Luego añadió el hombre le confesó que “sí había fallecido una señora, pero que iba en el centro del micro donde impactó el árbol y que no pasó nada en el lugar en el que viajaba ella”.

Reconoció que esas explicaciones le habían generado confusión “porque yo había visto cinco veces la imagen del micro, y estaba convencido de que había pasado algo”.

“Horas después me llamaron del hospital para informarme. Estuvimos con esa ansiedad y cuando ya nos enteramos, nos resignamos y dijimos ¿qué hacemos?”, contó.

Al confirmar la triste noticia, Ruiz expresó que volvió a dirigirse a la empresa de colectivos, cuando notaron que “ya estaban encerrados y no había nada, ni un movimiento”. Asimismo, indicó que “desde ahí no supimos más nada de la empresa. Hasta el día de hoy no sabemos nada. Nunca se nos acercaron a ofrecernos ayuda o a preguntarnos si necesitábamos algo”, ratificó.

En otra parte de la conversación, el entrevistado expresó que de lo legal se está encargando su abogado. “Ya se inició la demanda y estamos en eso”, mencionó, advirtiendo que de igual manera lo que más preocupados los tenía era tratar de superar y hacer el duelo correspondiente.

Línea 149, opción 2

Ruiz Díaz manifestó que la única ayuda que recibió fue de parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. “Nos ayudaron bastante a través del 149 opción 2. Incluso, nos dieron una especie de ayuda económica y siempre nos ofrecieron psicólogos. Pero por ahora no aceptamos”, indicó.

Por otra parte, Freddy contó que la tragedia provocó distintos cambios en su vida, a tal punto de tener que superar una enfermedad que padecía.

“Yo tengo el carnet de discapacidad, porque tenía problemas de fobias. En ese momento tomaba pastillas tranquilizantes y ansiolíticos”, compartió.

“Pero después de esto tuve que ser fuerte porque me quedé solo con mi hijo. Gracias a Dios Santino resultó ser mucho más fuerte de lo que yo creía. Pero igualmente no tenemos otra opción”, reveló el entrevistado, quien mantiene su pequeña familia con el kiosco que tiene desde 2005, en Montecarlo.

Ante la pregunta de qué quedó pendiente de parte de la Justicia, el hombre, expresó: “No sé si hay algo pendiente, porque no seguía estos casos. Yo me metí en una burbuja desde que pasó eso, hasta hace tres o cuatro meses. Traté de no mirar fotos, ni mirar nada”, explicó y agregó: “Tuve que levantarme de las cenizas. Porque yo era bastante dependiente de mi mujer por el problema de salud que tengo”.

Por otra parte, Freddy recordó a María Eva como “alguien feliz. Siempre tuvimos una vida muy feliz. Todos los que nos conocían acá van a decir que siempre estábamos juntos en la calle y que nos llevábamos muy bien”. Freddy contó que se conocieron en Buenos Aires y que luego se mudaron a Misiones, de donde era oriunda ella y continúan viviendo hasta hoy padre e hijo.

Cambio drástico

Por último, el entrevistado manifestó que “esto me arruinó la vida, pero sé que no tengo más remedio que seguir esperando y recordarla con el corazón. Todavía me cuesta mirar fotos y filmaciones nuestras”. No obstante, alegó que su pérdida hizo que “se me fueran todos los miedos. Pienso que no puedo andar teniendo miedo a todo. Vivo de otra forma porque me cambió la vida en ese sentido también”, cerró.



Tragedia de Gobernador Roca

Como oportunamente informó este medio, el 23 de septiembre de 2021 un colectivo de media distancia se despistó luego de reventar un neumático, cuando circulaba sobre la ruta nacional 12, en cercanías a la localidad de Gobernador Roca.

La tragedia, en la que murieron tres personas en el acto-entre ellos el conductor-, y otras once sufrieron heridas de distinta gravedad, ocurrió cerca del mediodía, a la altura del kilómetro 1406 de la mencionada ruta.

Según fuentes oficiales, el micro de la empresa Kruse circulaba en sentido Puerto Iguazú-Posadas, con aproximadamente 25 pasajeros.

En un determinado momento explotó la cubierta delantera izquierda, lo que ocasionó que el rodado se cruzara al carril contrario chocando contra un auto, que tenía cuatro ocupantes que terminaron ilesos, y finalmente detuvo su marcha al embestir pinos que estaban ubicados a un costado de la ruta.

Tres meses después falleció una cuarta pasajera, que estuvo internada desde el siniestro en el Hospital Madariaga.