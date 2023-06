Sin acuerdo, uta ratificó el paro de colectivos

martes 13 de junio de 2023 | 6:05hs.

Tras fracasar la asamblea entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Unión Tranviarios Automotor (UTA), se ratificó el paro de transporte por 24 horas desde la medianoche de este martes.

La audiencia había arrancado ayer a las 16.30 y tras un cuarto intermedio, se reactivó a las 19.30. Fue entonces que UTA decidió proseguir con la medida de fuerza anunciada días atrás. De acuerdo a lo que se indicó, no se dictó prorroga de conciliación obligatoria aún, pero de todas maneras el gremio adelantó que de dictarse, no la acataría. Así, desde la medianoche y durante el día de hoy, los colectivos no funcionarán, no sólo a nivel urbano, sino también en lo que refiere a la media distancia.

Ya el miércoles pasado hubo un paro sorpresivo durante la madrugada seguido de un quite de colaboración. Luego, se dictó conciliación obligatoria para evitar una suspensión total del servicio. No obstante, sin chance de prórroga de esta conciliación, ayer se volvieron a reunir las partes para tratar de destrabar el conflicto, lo que no tuvo resultados positivos.

Confirmación

En comunicado difundido a última hora de ayer, la UTA confirmó el paro por 24 horas en empresas de corta y media distancia aludiendo “al fracaso de la última audiencia en el Ministerio de Trabajo, en la que las empresas se niegan a acordar un aumento salarial conforme el incremento de la inflación y en el que tanto las autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación, como del resto de las provincias del interior y la Ciudad de Buenos Aires se han encontrado ausentes”.

“Informamos que las empresas niegan la posibilidad de aumento salarial, tanto en el Amba como en el interior del país”, remarcaron.

Y sostuvieron que “la medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte, afectando a los 10 millones de usuarios diarios del Amba y 9 millones en el interior del país, por lo que será la exclusiva responsabilidad del sector empresario, de las máximas autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación, de los responsables del transporte en las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la falta del acuerdo salarial”.

El gremio conducido por Roberto Fernández busca elevar el básico retroactivo a abril a un valor de $262.000 junto a la liquidación de una suma fija no remunerativa y por única vez de $32.000. En tanto, desde mayo, garantizar ingresos por $284.000 y junio a $320.000.