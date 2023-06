Armando Friederich, el pionero que esperó 70 años la municipalización

lunes 12 de junio de 2023 | 6:04hs.

Con 92 años, un bastón que utiliza para afirmarse, una memoria intacta y un físico impecable para un hombre que trabajó desde los 10 años en la chacra, recibió en su casa a El Territorio para compartir su alegría por “vivir para ver el sueño cumplido”.

De elegante pantalón y camisa, don Armando Friederich admitió que “esperé 70 años este momento. Jamás imaginé que iba a estar vivo en este momento para ver concretado el municipio. Ya me puedo ir tranquilo”, repitió varias veces durante la charla.

Padre de tres hijos, abuelo de 15 nietos y bisabuelo de 10 bisnietos se mostró amable, atento a que sus invitados ocasionales se acomodaran en los sillones, para confiar el sentimiento que le provoca ser uno de los pioneros del pueblo de Salto.

Don Armando, como le llaman sus vecinos, nació en Alem, “pero a los 10 años vine a Salto Encantado. Cursé hasta el cuarto grado, pero no pude seguir los estudios porque mi padre no tenía más dinero para enviarme a la escuela”.

Allí comenzó el derrotero por varias actividades “y lo primero que hice fue carpir. Trabajé en aserraderos, comercios y cuanta labor apareciera”, aseguró.

Desde los 15 años se dedicó a trabajar exclusivamente en una chacra y vio como lentamente el pueblo crecía. “En esta zona donde ahora es la parte urbana, el camino era de tierra, desde Santa Ana para acá no había asfalto y la serranía complicaba el tránsito de los camiones”, rememoró.

En aquellos tiempos, “no se trabajaba todavía en la zona con la yerba, ni el té. Sí algo de tabaco, pero nunca pasamos hambre, siempre hubo algo para hacer”.

No incursionó en política, “porque nunca me gustó, pero siempre estuve atento a todo lo que pasaba en el pueblo. Participaba de reuniones donde se hablaba de independizarse de Aristóbulo del Valle, pero no tenía expectativas de que se concrete”.

Recordó que “desde que tengo memoria, siempre se habló de que acá donde está la zona urbana de Salto Encantado, iba a ser el centro de Aristóbulo del Valle, pero después se llevaron todo para allá”.

Coincidió con otros vecinos que para Aristóbulo del Valle “Salto Encantado siempre fue un barrio alejado y ellos nunca quisieron que nos separemos. Hicieron marchas, protestas, claramente no estaban de acuerdo”, subrayó.

Se toma una pausa, por un instante los ojos se le llenan de lágrimas para expresar que “Aristóbulo creció mucho como ciudad y nosotros no tanto. Ahora iniciaremos otra etapa con el intendente que estaba allá que ahora viene para acá”.



Los pobladores a los que llaman encantados

Claudia Borges es la segunda al mando en el Registro de las Personas de Salto Encantado. Mientras finalizaba un trámite de cambio de domicilio de una mamá con su bebé en brazos, reveló que “cada vez que anotamos a un nuevo integrante de este pueblo para mí son ‘encantados´, es la mejor manera definirlos”.

Mencionó que en lo que va de 2023, “nacieron más de 30 bebés en el municipio” y dijo que “los vecinos ya no tienen que ir hasta Aristóbulo del Valle, todo lo que necesitan del Registro lo tienen acá”.

