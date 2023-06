Toda una vida para ver de pie a Salto Encantado

lunes 12 de junio de 2023 | 6:08hs.

La burocracia y el sentimiento transitan caminos antagónicos en Salto Encantado. Desde que se creó por ley el municipio 77 en plena pandemia, el proceso de intervención transcurre hacia la normalización con un intendente formal, electo por el pueblo, que asume el 10 de diciembre y se llama Eldor Hut, casualmente actual alcalde de Aristóbulo del Valle.

Alcanza con recorrer la comuna, transitar sus calles y hablar con los vecinos “encantados” para entender que los papeles ponen en regla un derecho adquirido por varias décadas, en una lucha que algunos pioneros pensaban que era interminable.

En los cinco kilómetros que separan Salto Encantado de Aristóbulo todavía se mezclan habitantes de uno y otro municipio, por la dependencia de servicios de salud, trámites y opciones comerciales en la ciudad más antigua. Sin embargo, la economía de la región se mueve gracias a varias industrias instaladas en la zona de influencia del Parque Provincial Salto Encantado, la perla turística por excelencia del departamento Cainguás.

Construir una Municipalidad de cero fue la tarea asignada al comerciante Andrés Podkowa, un vecino de 44 años que integró la comisión pro municipio y fue elegido interventor normalizador de Salto Encantado. “Fueron más de 50 años de lucha en la búsqueda de la separación de Aristóbulo hasta que llegó el bendito el 2 de julio de 2020”, recordó.

En el edificio de la Terminal funciona la Municipalidad a cargo de Andrés Podkowa. Foto: Natalia guerrero

Cientos y cientos de pobladores “encantados” siguieron la sesión remota de la Cámara de Representantes de Misiones, la noche que se sancionó por ley la creación de la comuna 77. El júbilo retumbó hasta sus vecinos de Aristóbulo, quienes se resignaron a separarse de unas 8 mil personas que sintieron que esa independencia era la cuota de justicia que la historia le debía.

No fue ladrillo a ladrillo lo que Podkowa tuvo que edificar, sino generar el circuito para que el Poder Ejecutivo cumpla con sus funciones. “El 28 de julio de 2020 me designan interventor y el primer día hábil de 2021 abrimos las puertas de manera administrativa”.

El espacio físico donde desembarcó Podkowa y el gabinete que se fue conformando, es el edificio de la nueva terminal de ómnibus de Aristóbulo que el ex gobernador Maurice Closs inauguró en Salto Encantado. “Comenzamos armando el sistema administrativo, fuimos comprando equipamientos y designamos personas idóneas para cada área”, repasó sentado en su oficina donde recibió a El Territorio. “No soy de estar mucho tiempo sentado acá, sólo porque vinieron ustedes”, aclaró.

Para ir armando el equipo de trabajo, el interventor aprovechó que varios empleados de la municipalidad de Aristóbulo estaban afectados a la terminal, donde funcionaba “una delegación. Fueron adscriptos a Salto Encantado y cumplen tareas administrativas y en servicios públicos”.

Sin coparticipación asignada -recién en el Presupuesto General del año próximo habrá una partida para el municipio- los fondos que fue girando la Provincia, “lo hacemos rendir para pagar el personal, ir ejecutando obras y las necesidades mínimas”, reconoció Podkowa. El resto se va generando con el aporte de los contribuyentes.

“Desde 2021 emitimos licencias de conducir y fuimos regularizando la situación de cada poblador. Los que estaban registrados en Aristóbulo y son de Salto Encantado, tuvieron que venir con libre deuda para inscribirse acá y tributar acá”, explicó Podkowa. “Hubo que trabajar mucho con los cambios de domicilios, pero la comunidad entendió que somos un municipio nuevo y cerca del 75% de los contribuyentes están aportando para que esto crezca”.

Un municipio que va creciendo en torno a la ruta 14. Foto: Natalia Guerrero

El mantenimiento de caminos terrados es prioritario, “por eso la Provincia nos dio una motoniveladora nueva y logramos mediante un programa de Nación adquirir un rodillo vibrocompactador y un camión que se ocupa para la recolección de residuos”, contó.

El gran anhelo de la comuna “es construir un hospital propio y debemos trabajar en el proyecto”. Actualmente Salto Encantado, “depende del hospital de Aristóbulo del Valle, tenemos un Caps (Centro de Atención Primaria de la Salud) en la zona urbana y en las colonias tres Caps más, además de una ambulancia”, detalló. Y con el mismo peso de prioridades, Andrés Podkowa admitió que “la construcción de una planta potabilizadora de agua es vital para el desarrollo”.

“Ya están los proyectos y esperamos que se licite antes de fin de año. Es una idea que en su momento tenía Eldor Hut y que yo lo refloté”, reconoció.

Un radar para que los conductores aminoren la marcha en la ruta 14, sobre la trama urbana, la señalización de las calles con carteles especiales de madera, recuperación de espacios verdes, generación de playones deportivos y el sueño de un gran Centro Cívico donde además se instale el flamante Concejo Deliberante, forman parte de las gestiones realizadas y en marcha por el interventor Podkowa. “Estos meses finales antes de entregar el mando al primer intendente, lo vamos a transitar sabiendo que lentamente el sueño de tener autonomía se está cumpliendo”.

Por trabajar por el anhelo de todo un municipio, cerca de 8 mil almas que esperaban su reconocimiento provincial, dejó de lado ambiciones personales. “Por ley el interventor no podía presentarse a las elecciones del 7 de mayo. A mí me pareció muy bien, pero ahora que llevo casi tres años de gestión, le agarré el gusto y creo que me quedaré con ganas de más”, admitió.

“Yo no vengo de una militancia política, si de un compromiso social. El 10 de diciembre vuelvo a mi actividad como comerciante, pero no voy a negar que me gustaría presentarme como candidato en el 2027. El tiempo lo dirá”, remató Podkowa ante de salir a la calle a atender una demanda, porque durante la charla, el teléfono no paró de sonar.

El municipio está en orden, la intervención va cumpliendo con los desafíos que implican empezar de cero y Podkowa ya quedó en la historia. Es la cara visible de miles de “encantados” que lograron la municipalización en el 2020, pero que comenzó a gestarse mucho antes, cuando Salto Encantado era el barrio alejado de Aristóbulo del Valle.



Madera, yerba y té dinamizan la economía

Actualmente son 28 personas las que trabajan en la Municipalidad de Salto Encantado y el resto de los pobladores busca el sustento como comerciantes o en algunas de las industrias instaladas en la región.

“Tenemos varias actividades que sostienen la economía regional. El turismo mueve en cierta época del año, con la llegada de visitantes al Parque Provincial Salto Encantado, pero lo más importante viene del sector agroindustrial”, explicó el interventor Andrés Podkowa.

“La producción de yerba mate, el té y la foresto industria son los pilares. Además de importantes secaderos, ahora se sumó el Centro Tecnológico de la Madera donde se capacitan a operarios y se presta servicios para aserraderos”, añadió.

Entre las empresas instaladas en el municipio 77, Podkowa destacó a “la Compañía Argentina del Té que elabora el té Green Hills, producto reconocido nacionalmente. La producción de la materia prima y el secado se hace en Salto Encantado y el envasado en Buenos Aires”.

“El Vasco está instalado acá con dos secaderos y se dedican principalmente a exportar té. La Cachuera hace acopio, elaboración y secado de la yerba mate, Klimiuk Infusiones tiene un secadero y otros más chicos que tercerizan el servicio como Agro Moreno”, repasó.

“Hay aserraderos, industrias de machimbres y otras empresas relacionadas a la actividad maderera”, completó el interventor.





Teresita Viana, el eslabón de una familia ilustre

Armando Friederich, el pionero que esperó 70 años la municipalización