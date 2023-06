Juan Darthés rompió el silencio tras ser absuelto: “Hablar de la destrucción de mi vida ya no tiene sentido”

domingo 11 de junio de 2023 | 20:05hs.

Juan Darthés rompió el silencio este domingo después de casi cinco años. El actor, que fue denunciado por Thelma Fardin por un abuso sexual que habría ocurrido cuando ella tenía 16 años, durante una gira de Patito Feo, se refirió a la resolución de la Justicia brasileña.

“Cinco años, casi cinco años que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo, del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso porque cada uno tiene sus luchas”, comenzó diciendo en un video que fue publicado en las redes sociales de su abogado, Fernando Burlando.

Y continuó: “Pero la Justicia ya emitió su fallo y fueron claros y contundentes y por eso quiero agradecer. Agradecer a dios porque cuidaste a mi familia, a la gente que amo y eso es lo más importante”.

“Y a vos, a cada uno de ustedes que, a pesar de esa lucha cotidiana, podrían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la Justicia, ¿no? Pero la Justicia con sus tiempos, escuchando a todos, no a una sola versión ni a un solo relato, no prejuzgando, no entrando en la condena social... Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con miradas, con rezos y fue importantísimo para nosotros, fue sanador... Y te lo quería agradecer”, concluyó.

Tras el video del actor hablando, apareció una carta que destacaba la labor del equipo de abogados que lo representan. “Quiero agradecer al equipo que trabaja en el proceso. Gracias por si capacidad y corazón”, señaló. Y agregó: “Gracias Fernando Burlando por tu amistad y por poner el pecho a tanta hipocresía y mentira”.

“El amor no se alegra de la injusticia, sino que une a la alegría de verdad. La verdad existe”, concluyó.

Fernando Burlando apoyó a Juan Darthés tras su descargo después de cinco años de silencio

El video del descargo de Juan Darthés fue publicado en las redes sociales de su abogado, Fernando Burlando. Junto a la grabación en cuestión, el letrado le dedicó unas palabras de apoyo al actor.

“Juan siempre confié. Para mí fue fácil, conocía cosas que muchos no. A vos, a tu mujer, tus hijos y además te sometí a todo tipo de estudio y pericia que se para vos fue un tormento”, reveló. Y concluyó: “Cómo siempre nos dijimos ‘la verdad resiste’. ¡Falta un paso más! Aferrarse a Dios a la familia y al amor por la verdad es nuestro camino”.

La repercusión tras el descargo de Juan Darthés después de cinco años de silencio

Como era de esperarse, el video no pasó inadvertido entre los más de un millón de seguidores de Fernando Burlando y las aguas se dividieron.

“Pero la justicia afirma que hubo abuso sin penetración, ¿de qué habla este ser?”, “Yo le creí siempre a Juan”, “No vuelvas más, le haces un favor a la sociedad”, “¡Siempre confíe en vos! ¡Siempre te defendí! ¡Vamos! Y después juicio a esa tipa innombrable”, fueron algunas las reacciones.