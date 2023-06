Con suspenso

domingo 11 de junio de 2023 | 6:01hs.

Boca y Lanús no se sacaron ventajas por la fecha 20 de la Liga Profesional en la Liga Profesional y ambos se fueron con sabor a poco de la Bombonera.



El Xeneize necesitaba volver a ganar en el torneo local tras perder con Arsenal y sumar de cara a la clasificación a las copas internacionales -ya sin chances en el campeonato-, mientras que el Granate buscaba seguir con el invicto de tres partidos y en los puestos altos de la tabla, pero fue 1-1.



Durante el primer tiempo, el Xeneize no logró un buen volumen de juego en tres cuartos de cancha y debió convivir con la idea de que la visita podía ponerlo en aprietos. De hecho, las chances en el primer tiempos se contaban de a dos: cuando uno llegaba a fondo, el otro respondía con la misma intensidad.



Matías Esquivel falló por muy poco desde lejos y en la siguiente Juan Sánchez Miño se interpuso en el área chica a un remate de Darío Benedetto. Más tarde Tomás Belmonte le dio trabajo a Javier García desde afuera y Óscar Romero le quemó las manos a Lucas Acosta.



Pero del último intercambio de golpes salió herido Boca. Que primero avisó con una incursión de Cristian Medina ahogada por Acosta, pero a los 46’ sufrió cuando un error en la salida le permitió a Sánchez Miño avanzar por izquierda y mandar un centro que cabeceó al gol al segundo palo Leandro Díaz. En un momento clave pegó el Granate.



El complemento inició con Jorge Almirón mandando a la cancha al debutante Aarón Anselmino en lugar de Bruno Valdez, aunque recién promediando la etapa, en medio de un clima de tensión creciente -la gente llegó a gritar “movete Boca, movete”-, comenzaron las emociones. García apareció ante un cabezazo de Cristian Lema, pero cuando Boca golpeó fue a fondo: Pol Fernández picó en posición dudosa por derecha y mandó el centro pasado para que Benedetto empujara por el segundo palo. Fernando Echenique le puso suspenso al convalidar el offside y luego el gol en base a lo que le informaron del VAR a los 45’.



El cierre, como era de esperar, fue intenso, pero solo Luis Vázquez amenazó en el final con un cabezazo que apagó Acosta. Reparto de puntos en La Boca con sensación de alivio para el anfitrión. Por lo menos, no consumó una derrota que le hubiese costado una nueva semana tormentosa.