Los dueños son los ciudadanos

domingo 11 de junio de 2023 | 6:01hs.

Manchester City se consagró campeón de la Champions League 2023. Con un golazo de Rodri, los Citizens se impusieron por 1-0 sobre el Inter en el estadio Atatürk Olimpiyat de Estambul, Turquía y se coronaron por primera vez como los reyes de Europa. Julián Álvarez y Máximo Perrone fueron suplentes mientras que Lautaro Martínez fue titular y disputó los noventa minutos en el Nerazurro.



El conjunto de Pep Guardiola llegaba como favorito pero no lograba imponer esa superioridad en el campo de juego. Los de Simone Inzaghi jugaron de igual a igual en un primer tiempo en el que hubo pocas llegadas, la más clara un remate de Erling Haaland que desvió bien André Onana.



En el complemento, el transcurso del juego fue igual hasta que a los 23 minutos, Manuel Akanji metió un gran pase profundo para Bernardo Silva, que metió el centro al área y, tras un rebote, apareció Rodri para poner la pelota contra el palo con mucha clase y abrir el marcador.



A partir de allí, los italianos fueron con todo en búsqueda del empate y estuvieron cerca de conseguirlo, con un travesaño tras un cabezazo de Federico Dimarco y luego con un fuerte disparo de Romelu Lukaku a las manos de Ederson y, sobre el final, el delantero belga erró un cabezazo de manera increíble. Phil Foden tuvo la chance de estirar la diferencia para los ingleses pero Onana respondió bien.

Ederson fue clave sobre el final con una tapada sobre la línea a Romelu Lukaku.

Sobre el final, Ederson fue clave ante un cabezazo de Lukaku y Manchester City se consagró campeón de la Champions League por primera vez en su historia.



Un nuevo título para Julián Álvarez y Máximo Perrone, y la tercera Liga de Campeones para Pep Guardiola, que había ganado dos en Barcelona (2009 y 2011). El Nerazzurro de Lautaro Martínez y Joaquín Correa no pudo coronarse en Europa por cuarta ocasión.

Lautaro, desconsolado tras la derrota.

Pep Guardiola, el primer DT en ganar dos triples corona

Guardiola alzó su tercera Champions.

Manchester City derrotó 1-0 a Inter en Estambul y se consagró campeón de la Champions League 2023. Los Ciudadanos, que venían de coronarse en la Premier League y la FA Cup, se convirtieron en el décimo club en conquistar la Triple Corona y Pep Guardiola logró un hito histórico: es el primer entrenador de la historia en conseguirla dos veces.



El director técnico español de 52 años se transformó en el rey de Europa por primera vez en 2009, con el Barcelona de Lionel Messi. Esa misma temporada también logró la Copa del Rey y La Liga de España, consiguiendo los tres torneos más importantes (liga, copa y Champions).



Además, ese año lo cerró con sextete, sumando la Supercopa de España, Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. En 2011 volvió a ganar la Liga de Campeones y el torneo local, pero cayó en la final de la Copa del Rey ante Real Madrid y no pudo revalidar ese ansiado trofeo, algo que sí pudo hacer ayer con el conjunto inglés.

“Fue increíble, terminamos la temporada ganando todo”

Julián ganó la Champions y el Mundial en la misma temporada, un récord.

Julián Álvarez hizo historia y con el título logrado con Manchester City en la Champions League se convirtió en el primer jugador de la historia de Argentina en ganar el Mundial, la Copa Libertadores y el torneo de clubes más importante de Europa.



Tras la coronación, la Araña, que ayer no sumó minutos, destacó: “Una temporada magnífica, increíble. No sólo por la victoria, también porque crecí mucho, aprendí mucho como jugador y como persona. Era un desafío venir desde Argentina a otro país y la verdad es que me ayudaron mucho y terminamos la temporada ganando todo”.



Luego, consultado sobre el abrazo que se dio con Erling Haaland, el gran goleador del equipo, explicó: “Todos nos apoyamos entre todos, más allá de que unos jueguen más y otros menos y por eso se dan los resultados”.



Por último, destacó el mensaje de Pep Guardiola en el descanso: “Sabíamos que ellos tienen grandes jugadores y juegan muy bien. Pep lo que nos dijo en el entretiempo es que estemos tranquilos, que entendía los nervios pero que iba a llegar el gol”.