Uruguay e Italia van por la corona del Mundial sub 20

domingo 11 de junio de 2023 | 6:01hs.

Con entradas agotadas luego de que se vendieran 44 mil tickets, La Plata espera por la final del Mundial sub 20 que jugarán Uruguay e Italia desde las 18 en el estadio Diego Maradona, que será dirigida por el sueco Glenn Nyberg y televisada por TyC Sports, DirecTV y la TV Pública.



Para Italia será la primera final mundialista sub 20 mientras que Uruguay irá por la tercera. La primera perdió ante Argentina 2-1 en Malasia 1997 y la segunda con Francia por penales en Turquía 2013.



Uruguay tuvo 5 triunfos y una derrota (con Inglaterra) en el camino a la final. Marcó 11 goles y recibió 3 ante los ingleses, en el único encuentro que su arquero Randall Rodríguez no pudo mantener el arco en cero. El goleador es Anderson Duarte, que viene de anotar en los últimos tres juegos.



Italia recorrió un camino similar, con 5 triunfos y una caída con Nigeria por 2-0. Convirtió 13 goles y recibió 7. Sólo ante República Dominica terminó con su valla en cero. Su máximo artillero es Césare Casadei con 7 goles (dos de penal), que se inició en el Inter y su pase pertenece al Chelsea.