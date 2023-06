Massa pidió por unidad en el FdT y aceptó competir en las Paso

domingo 11 de junio de 2023 | 6:02hs.

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró ayer que “el mejor camino es la unidad” del Frente de Todos (FdT) para los comicios de este año, pero adelantó que si hay una competencia interna de la coalición oficialista en las primarias abiertas simultaneas y obligatorias (Paso) del 13 de agosto, el espacio “va a estar poniendo lo mejor”, al cerrar el Congreso partidario del Frente Renovador (FR).



“Lo mejor para Argentina y para el FdT es la unidad, pero si se decide que haya Paso, anótenos. Vamos a estar poniendo lo mejor de nosotros y buscando los mejores acuerdos”, aseguró Massa al pronunciar su discurso en este cónclave. Massa aseguró además que el FR “tomó la decisión correcta” al sumarse al FdT en 2019, y valoró “la generosidad que tuvo la dirigenta que más votos reunía” para armar la coalición, en referencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese marco, el titular de la cartera económica volvió a recalcar que “el mejor camino es la unidad” y que esa postura está por encima de las “vanidades personales”.



“No necesito un cargo para hacer política. Hago política por lo que creo y por el país que sueño. Nosotros no extorsionamos, no presionamos, damos nuestra opinión como dirigentes y militantes políticos. Que nadie se haga la víctima porque somos todos grandes”, subrayó el funcionario. Además, recordó que los dirigentes del FR pusieron “el cuerpo” y no se “escondieron” en agosto del año pasado cuando “se instalaba la idea de una crisis política y económica”.



También consideró que “hay dos oposiciones: una que es la de ‘Juntos por el cargo’, que está dando un espectáculo dantesco en una interna y otra que en nombre de la libertad plantea dolarización ajuste y represión”.



“Ya lo dijo una dirigente que no me quiere nada. Tiene razón (la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió), vienen por el ajuste y la represión, Nosotros vamos por los derechos, la igualdad, el crecimiento y el desarrollo”, aseveró Massa en alusión a Juntos por el Cambio (JxC) y la Libertad Avanza que encabeza el diputado nacional Javier Milei.



“Unidad, unidad, unidad”, repitió al finalizar su discurso y fue despedido por los presentes que corearon: “Massa presidente/ Massa presidente”.

Destacan estabilidad del tipo de cambio

El analista Federico Zirulnik, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), entendió que las medidas adoptadas por la cartera encabezada por Sergio Massa alcanzaron “cierta estabilidad” desde “hace un par de semanas”, contemplando además que el swap con China “es un punto que suma a la hora de lograr esta relativa estabilidad con un piso de inflación similar al de los últimos meses, por lo menos de cara a las elecciones”.



En ese sentido, el especialista entendió que fue importante empezar a intervenir en los mercados cambiarios, algo que antes tenía vetado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). “La duda que queda es qué margen tiene para seguir interviniendo”, añadió en declaraciones a Radio Cooperativa.



“Antes del 21 de junio hay que hacer un desembolso importante”, recordó y consideró que “tendrá que terminar de cerrarse el acuerdo”.