A los 81 años y en prisión, murió ayer Unabomber

domingo 11 de junio de 2023 | 6:02hs.

Ted Kaczynski, conocido como el Unabomber por aterrorizar a Estados Unidos durante décadas al mandar una serie de cartas bomba que dejaron tres muertos y 23 heridos, murió ayer a los 81 años en prisión. Kaczynski, un matemático graduado de Harvard, fue encontrado sin vida en la mañana en su celda en una cárcel de Carolina del Norte, donde había sido trasladado en 2021 desde una prisión de máxima seguridad por problemas de salud.



Entre 1978 y 1995 había enviado 16 bombas escondidas en paquetes postales a diversas personas y empresas. Después de una larga cacería policial, fue arrestado en 1996 y condenado a prisión perpetua en 1998 después de declararse culpable.



En septiembre de 1995, bajo la promesa de que dejaría de enviar bombas, consiguió que los diarios The New York Times y The Washington Post publicaran un largo manifiesto en el que expresaba su odio a la tecnología y al mundo moderno, apuntó la agencia de noticias AFP.