Promueven la lactancia materna en centros de salud

domingo 11 de junio de 2023 | 6:04hs.

Desde la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano distribuyeron kits de lactancia en distintos Centros de Atención Primaria de Salud (Caps) de Posadas. La entrega se completó con una sensibilización y capacitación sobre lactancia materna, trabajo, derechos de los niños y de las mujeres.



Precisamente, cada kit de lactancia se compone de un bolso térmico, un extractor de leche ergonómico plástico, tres frascos recolectores, una toalla de mano, protectores mamarios reutilizables y una guía de lactancia.



En ese contexto, fueron entregados a mujeres que amamanten a niños lactantes de hasta 6 meses de vida en forma exclusiva, que deban separarse durante horas de su hijo o hija debido a actividades productivas, como el trabajo remunerado y no remunerado, o no productivas, como el estudio y actividades recreativas.



Además, con esta estrategia se busca favorecer la autonomía de la persona que amamanta y promover la corresponsabilidad social en el sostenimiento de la lactancia.



Desde la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano indicaron que esta actividad se enmarca en el Plan 1000 días, que tiene como objetivo la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.



Así se reconoce la gestación, el nacimiento, la crianza y el cuidado de niños como una responsabilidad pública, comprometiendo a las distintas áreas y niveles de gobierno en una acción conjunta, bajo una mirada integral de cursos de vida y con perspectiva de derechos.



La lactancia materna exclusiva (LME) es un tipo de alimentación que consiste en que el bebé sólo reciba leche materna y ningún otro alimento sólido o líquido durante los primeros meses de vida, a excepción de soluciones rehidratantes, vitaminas, minerales o medicamentos que sean recetados por el médico pediatra.



Por medio de esta iniciativa se permite a las mujeres que eligen amamantar, poder tener continuidad laboral y educativa, promoviendo los espacios personales para las mujeres y aportando equidad a las tareas de cuidados de los bebés lactantes.



Se espera que la repartición de más kits continúe en las próximas semanas en otros centros de salud.



Banco de leche materna

Por otro lado, avanza en Misiones la conformación del primer banco de leche materna en la provincia en el Parque de la Salud de Posadas.



El espacio tendrá como objetivo disminuir la mortalidad y morbilidad infantil. Se trata del décimo centro en el país y estará destinado a bebés prematuros y quirúrgicos con problemas de malabsorción. Las mamás con excedente de leche que quieran ser donantes podrán hacerlo al completar una capacitación de extracción y realizar el correspondiente chequeo médico.



Importancia y visibilización

Por este motivo, hace unos días el Hospital Materno Neonatal recibió maquinaria para pasteurizar 40 litros de leche para bebés que no pueden ser amamantados por sus mamás.



Actualmente en el país existen varios bancos de este tipo en funcionamiento.



“Esto permitirá que aquellos niños que no puedan tomar la leche humana de su madre o la persona gestante puedan hacerlo”, había explicado la puericultora Noelia Rossano en una nota reciente a este medio.



De la misma forma, aclaró que la extracción será un minucioso proceso bajo un protocolo. Es el primer banco de la provincia, ya que el más cercano está en Corrientes.



“Es importante que con esto se logre visibilizar el trabajo de las puericultoras y el acompañamiento que le brindan a las familias desde la gestación hasta el destete. Es un trabajo multidisciplinario para brindar el derecho a la lactancia”, concluyó Rossano esa vez.