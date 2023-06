Rossi irá el martes 13 al Congreso a responder inquietudes sobre el Gobierno

domingo 11 de junio de 2023 | 6:02hs.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi concurrirá el próximo martes 13 de junio a la Cámara de Diputados de la Nación para brindar un informe sobre la gestión del gobierno, y como suele ocurrir en tiempos preelectorales esta actividad será el escenario perfecto para que diputados oficialistas y opositores calienten el debate sobre la situación económica y social del país.



La sesión fue convocada para las 11 de la mañana. Es una exigencia que figura en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que consiste en una dinámica de preguntas y respuestas sobre la marcha del gobierno nacional. Los diputados son los encargados de preguntar y el jefe de Gabinete de responder.



Si bien todas esas preguntas se hacen llegar antes a la Jefatura de Gabinete para que los equipos técnicos puedan responderlas con la precisión necesaria y tanto preguntas como respuestas también circulan de manera escrita para que queden documentadas, siempre el debate oral se pone más que picante por las diferencias ideológicas representadas en ese recinto con legisladores de todas las fuerzas políticas del país.



Desde los bloques de la oposición ya adelantaron que sus interrogantes estarán centrados en la situación económica “con el acento puesto en las duras necesidades que pasa hoy la mayoría de la población argentina como consecuencia de la inflación que este gobierno nunca pudo controlar”.



El ministro coordinador, Agustín Rossi, asumió el cargo el 15 de febrero de este año y la visita del martes próximo al Congreso de la Nación representa su tercera presentación. Estuvo en el mes de marzo ante la Cámara de Diputado y el mes pasado ante el Senado.



Además, la presencia de Rossi tendrá mucho cotillón en clave de campaña política porque sucede después que este funcionario santafecino lanzara su precandidatura a la presidencia para competir en las internas del Frente de Todos en las futuras elecciones primarias del mes de agosto, que es la cuestión que más divide en este momento a la coalición gobernante.



Dentro del Frente de Todos hay un duro debate entre quienes defienden las elecciones primarias (Paso) y los que pregonan en favor de una lista unificada de consenso, donde figuran la mitad de los gobernadores de todo el país, que la semana pasada se expresaron pidiendo esa lista unificada pero con presencia de algún mandatario provincial que garantice federalismo.



Rossi duro con los gobernadores

El jefe de gabinete Agustín Rossi respondió duramente a los gobernadores oficialistas que el miércoles pasado se reunieron en las oficinas del Consejo Federal de Inversiones(CFI) de esta ciudad para emitir un comunicado donde exigieron que el Frente de Todos vaya a las elecciones con una fórmula de unidad. Es decir, que no haya elecciones internas dentro de ese espacio político y que exista una mesa de negociación para lograr un consenso entre todos los sectores para asegurar una “fórmula federal”.



“Si no tenemos un candidato de consenso es porque no hay un dirigente político que esté en esa situación”, respondió el ministro Rossi sobre el pedido de los gobernadores. Y luego agregó: “Me parece de tono autoritario eso de ‘exigimos’. No sé a quién está dirigida esa exigencia, ¿quién es ese alguien? No me pareció razonable”. Porque la declaración de los gobernadores comenzaba con la frase “exigimos la construcción de una lista de unidad con integración de carácter federal”.



“Si alguno midiera 25 o 30 puntos, entonces habría un candidato de consenso, pero no hay nadie que esté en esa circunstancia, entonces lo lógico, al contrario del camino que piden los gobernadores, es ponerse en otro lugar y garantizar que haya una participación libre y abierta y lo más amplia posible”, explicó Rossi.



La mirada oficial

Durante su primera presentación en el mes de marzo, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, explicó ante el Congreso que “en la Argentina conviven hoy cuatro crisis: la pandemia, la guerra, la sequía y el endeudamiento con el FMI, pero que en medio de esas crisis hay elementos positivos del cual poder enorgullecerse y generar energía para mirar con optimismo el futuro de aquí para adelante”.



Según Rossi esos “elementos positivos son por ejemplo, que por segundo año consecutivo tuvimos crecimiento económico de un 5,4%, lo que generó la baja permanente de la desocupación en la Argentina, que hoy es del 6,3%”. El jefe de gabinete dijo que “el último dato consolidado que tenemos de desocupación es del 6,3% en el último trimestre del año pasado, muy por debajo del que nos encontramos en 2019. Las regiones con las cifras más bajas, Cuyo y el Noa, están por debajo del 4%, en situaciones de plena ocupación”.

Diputados sesionaría a fin de mes

La premisa autoimpuesta por las autoridades de la Cámara baja para este año electoral de sesionar al menos una vez por mes venía cumpliéndose hasta mayo, cuando ya no pudo reunirse el pleno. Ocho elecciones previstas para ese mes (al final fueron seis) y un feriado XL tuvieron su incidencia en ese imposibilidad.



Este mes de junio las complicaciones son similares: hay otras seis elecciones provinciales, a lo que hay que sumarle el cierre para la inscripción de las alianzas electorales entre partidos y el cierre de listas de precandidatos a nivel nacional. Lo cual complicará la intención de sesionar. De tal manera, toda posibilidad de una nueva sesión quedará supeditada a la última semana del mes, miércoles 28 o jueves 29.

Confiado en que el peronismo estará en la segunda vuelta

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, vaticinó que a fines de año “comenzará a cambiar el ciclo económico” porque el país ya no será afectado por las consecuencias de la sequía y la guerra, destacó la reciente reapertura de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Azul (Fanazul) como una muestra “del valor de la palabra” de la coalición oficialista y aseguró que el peronismo “tiene garantizado un lugar en la segunda vuelta”.



En una entrevista a Télam, el dirigente santafesino ratificó su precandidatura presidencial y describió el panorama político como “un escenario de tercios, como dijo Cristina, aunque los tercios no sean exactamente iguales”.



En materia económica, valoró la recomposición de divisas de las últimas semanas y negó que sea necesaria una “devaluación brusca”, como proponen -criticó- “los distintos candidatos de la oposición”.



En otro tramo de la entrevista, Rossi reconoció “la muy buena tarea” del titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, cuya labor y la de su equipo de colaboradores -ponderó- permitieron enfrentar el problema del “faltante de divisas”, que atribuyó a la sequía “que nos quitó U$S 20.000 millones” y a “los costos de importación de energía”.



A la hora de las definiciones electorales, Rossi dijo que aún no está definido cuál será el nombre de la alianza que el 14 de junio próximo inscribirán el peronismo y sus aliados, aunque dijo que él mantendría la denominación Frente de Todos.