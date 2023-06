El obispo Martínez cuestionó las alarmantes cifras de pobreza y pidió "gestos concretos" de solidaridad

sábado 10 de junio de 2023 | 17:41hs.

Los católicos celebran hoy la Solemnidad de Corpus Christi, y en la capital provincial la misa central tuvo lugar en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez y seguida por la procesión con Jesús Eucaristía hasta la Plaza 9 de Julio, donde frente a la catedral se realizará a las 18 la Bendición del Cuerpo y la Sangre de Cristo.

En la santa misa, el obispo Juan Rubén Martínez, resaltó que esta festividad se celebra hoy al igual que lo hacían los indígenas y jesuitas en estas tierras hace siglos, "con el Corpus pasando en medio de los indígenas que traían sus herramientas a la celebración".

En la homilía, el Obispo llamó a los cristianos a vivir la solidaridad y a compartir el pan. "La liturgia nos permite actualizar lo que celebramos y hacerlo presente, en las celebraciones vamos acompañando al Señor y en esta celebración de Corpus Christi acompañamos su cercanía, su pequeñez, porque es Dios que se hizo hombre y quiso quedarse en un pedacito de pan y un poco de vino, que son su cuerpo y su sangre y que es la Eucaristía".

Y expresó que, "Corpus es el pan compartido, el pan de la solidaridad, el pan de vida, decirlo en un tiempo en que la palabra solidaridad, el tema de compartir, de tener al otro presente como sujeto lamentablemente está en disminución. Aflora el individualismo, lo mercantil… La peor grieta de nuestro mundo quizás hoy sea la de los avaros que se enriquecen cada vez más y del otro lado la pobreza".

En este punto, el prelado hizo alusión a un documento del Papa Francisco sobre la evangelización, "si somos Iglesia formando parte de este cuerpo tenemos que acordarnos que lo que hace consistente el anuncio, la evangelización, es la caridad".

Y continuó: "Sin amor no sanamos, no salimos, no nos realizamos, y el corazón de Dios -nos dice Francisco- tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta él mismo se hizo pobre y para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica".

En otro tramo del sermón, Martínez subrayó las alarmantes cifras de la pobreza en la Argentina. "Hay 50 por ciento de pobres en nuestro país, un gran número de niños en la pobreza, y eso nos exige que tengamos gestos concretos. Cuán poco escuchamos en este tiempo en que nos preparamos para volver a elegir en este maravilloso ejercicio de la democracia, escuchamos tantas componendas, estrategias, pero poco escuchamos qué cosas concretas se van a hacer para sacar a este 50 por ciento (de la población) de esta situación de marginalidad y de pobreza en nuestra patria, en nuestra provincia, cuánto tendríamos que tener en cuenta esto como un tema esencial".

A su vez, recordó que en una acción concreta, este fin de semana la Iglesia realiza la Colecta Anual de Cáritas.