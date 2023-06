Comenzó desde Puerto Iguazú el denominado Camino del Alfajor

sábado 10 de junio de 2023 | 6:04hs.

Comenzó ayer la segunda edición de la exposición Kilómetro 0 Iguazú el Camino del Alfajor, que cuenta con 50 expositores, de los cuales 15 son de Misiones. El evento busca promocionar la producción de alfajores y cuenta con productos artesanales además de las grandes marcas conocidas a nivel internacional. La exposición que promueve la segunda golosina más vendida en el mundo se extenderá hasta mañana.



La Cámara Argentina del Alfajor (Cada) nació hace poco más de dos años y busca posicionar al producto a nivel internacional y para ello han elegido Puerto Iguazú teniendo en cuenta que el alfajor es el tercer producto más buscado por los brasileños, después de los vinos y la carne. Cada expositor promueve sus productos y tiene a la venta en su stand.



“Estamos muy contentos con el evento, contamos con 50 expositores en el salón, que tienen productos artesanales y con sabores gourmet. Sinceramente es un sueño estar en la triple frontera y poder mostrar el impulsar el mundo alfajorero al mundo”, manifestó Silvia Chus, presidente de la Cada.



Respecto al valor económico que representa el alfajor para la economía, Chus remarcó que su familia es productora hace muchos años y al ver la competencia dentro del país se propuso exportar, pero su experiencia no fue la mejor.



“Dentro del país existen muchos productores, quise ir a ofrecer mi producto en Europa, donde no fue fácil, entonces me recomendaron exportar al Mercosur y fue así que nació esta necesidad de juntarnos para comenzar a expandirnos y poder llegar a ser la primera golosina más vendida en el mundo”, resaltó



Durante las dos jornadas restantes del evento habrá sorpresas y sorteos, en la primera se pudo notar una gran cantidad de turistas recorriendo la exposición y degustando los alfajores.



La Cámara de diputados de Misiones y de Corrientes declararon al evento de interés provincial.



Para marcar un hito en el camino del alfajor, en la costanera Eduardo Arrabal se construyó un monolito que tiene en una insignia de Cada, en representación al Kilómetro 0 Iguazú, el cual simbólicamente representará a todas las marcas de los productores regionales del sector que acompañan este programa.



La Cámara Argentina del Alfajor es una asociación de emprendimientos del sector que busca fomentar la industria para posicionarla en todo el país, generar nuevos proyectos y pymes para así potenciar y dar a conocer el trabajo de los productores.



Hace casi 140 años que los alfajores deleitan a los argentinos. La creación se proyecta cada vez más hacia el mundo y tanto los productores tradicionales como las grandes fábricas tienen ahora la posibilidad de aunar esfuerzos con el sector oficial y emprender acciones que incrementen los volúmenes de ventas tanto en el ámbito local como internacional. Es así como nace la Cámara Argentina de Alfajores que trabaja en la promoción del producto.