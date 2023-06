Las tarifas del SEM tendrán un aumento a mediados de julio

sábado 10 de junio de 2023 | 6:04hs.

Desde la Secretaría de Movilidad Urbana de Posadas se evalúa autorizar un aumento para el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) desde el próximo mes. Todavía no se definieron valores, pero buscan llegar a un número que se adecúe a la inflación y que haga efectiva la rotación de vehículos estacionados en las zonas de mayor afluencia. Es decir, que el mismo auto no pase toda la mañana o tarde parado en el mismo lugar y dé lugar a otros.



En Posadas el SEM rige dentro de las denominadas cuatro avenidas, en la zona céntrica de la ciudad y es una herramienta pensada para lograr el orden vehicular y optimizar el espacio de estacionamiento en la vía pública, respondiendo a una demanda del tráfico. Las tarifas son ascendentes, es decir, la primera media hora vale $14, la segunda y tercera $19 y a partir de la quinta hasta el final de la jornada, el valor es de $26.



El problema -dijeron desde la comuna- es que las tarifas quedaron desactualizadas respecto a la inflación, por lo que muchos usuarios estacionan durante todo el día e impiden la rotación.



“La desactualización de los valores hace que los vehículos permanezcan más tiempo estacionados en la vía pública y esto afecta a la rotación. Cuando uno va al centro a hacer un trámite por un lapso corto de tiempo y va a querer buscar lugar, no lo encuentra”, señaló el responsable de Movilidad Urbana, Lucas Jardín, en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7



Remarcó que se debe buscar una adecuación para que el sistema vuelva a tener funcionalidad.



Aunque todavía se evalúa cuáles serán los valores, la intención es implementar las nuevas tarifas a mediados del mes de julio. “Dentro del centro tenemos la oferta privada que, hoy por hoy, tiene una tarifa muy superior a lo que es el estacionamiento medido, por eso también la gente elige la vía pública”, analizó el funcionario.



A su vez, puntualizó que el valor horario en un estacionamiento privado ronda entre los $400 y los $600, cifras muy superiores a lo que se paga con el SEM. “Tenemos una tarifa ascendente, similar a la de los servicios de luz y agua”, explicó.



Controversia

En relación a la ordenanza municipal que regula las plataformas electrónicas de servicios de transporte, el secretario de Movilidad Urbana, Lucas Jardín, indicó que “las empresas de remises en Posadas se ajustaron a derecho de los requisitos; tenemos un marco legal como pocas otras ciudades lo tienen”. Sobre este punto, hizo hincapié en que “las plataformas responden a un nuevo sistema de comunicación entre quien necesita el servicio y quien lo cumple, y en el medio deberían estar los órganos de control de antecedentes penales, por ejemplo”.



Puntualmente sobre Uber, advirtió que “hemos detectado que no cumplen con algunas cosas porque no pueden controlar y nosotros sí lo hacemos con el servicio habilitado”.