Sigue el drama de la falta de agua en Eldorado

sábado 10 de junio de 2023 | 6:04hs.

Desde el martes varios barrios de Eldorado vienen sufriendo la falta de agua a causa de desperfectos en el sistema de distribución, que hasta ayer no tuvieron solución y esto despertó una ola de quejas de los vecinos.



Ayer, el gerente de la Cooperativa Electricidad Eldorado Limitada (Ceel), Raúl Holzer, brindó precisiones acerca de los inconvenientes en la prestación de servicio que padeció la ciudad en los últimos días.



De acuerdo a lo informado hubo dos inconvenientes en la distribución: “El martes se rompió un caño impulsor por lo que no se podía extraer agua del arroyo Piray Miní (que es desde donde se abastece la planta de tratamiento ubicada en calle La Colina) y por eso no había agua en la planta. Luego se averió una de las bombas de la estación de rebombeo y hubo que pedir repuestos a Posadas”.



Los repuestos llegaron a Eldorado el miércoles y durante todo el jueves se estuvo trabajando para reparar la bomba. Los nuevos artefactos fueron instalados en horas de la noche del día jueves.



Sin embargo, al realizar una prueba del funcionamiento de la bomba los resultados no fueron los esperados por lo que aún se continúa trabajando en la puesta a punto para restablecer el servicio normal.



Si la prueba hubiera resultado positiva el servicio hubiera estado totalmente normalizado para hoy sábado por la noche, ya que primero hay que llenar las cisternas de tratamiento, proceder a la potabilización y comenzar a distribuir.



Con el inconveniente surgido se preveía que este viernes en las últimas horas del día de hoy recién comience la distribución, pero la normalización total del servicio se atrasará un poco más.