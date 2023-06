Chipa y tereré coparon la calurosa tarde porteña

sábado 10 de junio de 2023 | 6:05hs.

Los sabores del Litoral se desplegaron en plena capital del país, evocando con las más frescas materias primas y las recetas ancestrales las tierras costeras del Paraná. Una región rica en historia y naturaleza y donde en la cocina se entremezclan en buena sazón de identidad: la milenaria sabiduría de las naciones originarias, las criollas costumbres y las tradiciones legadas por los inmigrantes.



Es que se inauguró ayer en el Centro Cultural Kirchner (CCK) de Buenos Aires, una nueva edición de la muestra Cocina Abierta, en esta ocasión dedicada a la gastronomía de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Entre Ríos.



La muestra gastronómica, que continuará hasta mañana, con el NEA como protagonista absoluto, fue un éxito en su primera jornada. Prueba de ello fue que el tereré se terminó sin siquiera dejar lugar a que se derrita el hielo, ya que fue una de las bebidas más solicitadas en la calurosa tarde del viernes.



Para esta muestra de cocina regional y federal, en el CCK se dispuso un bufet para ofrecer al público platos y bebidas regionales.



Variada y accesible carta

Con esta iniciativa, el menú del Nordeste argentino se ofrece a turistas y locales con precios que no dejan con las ganas a nadie, ya que se puede probar por ejemplo una porción de mbeyú a 600 pesos, el plato de vorí vorí a 650 pesos, tres unidades de chipa a 650 pesos, la exquisita sopa paraguaya a 450 pesos y en bebidas están las alternativas de la codiciada jarra de tereré a 1.100 pesos, café 450 y mate cocido o té a 400 pesos.

Los visitantes más afortunados llegaron a probar la chipa, mbeyú y el vorí vorí antes de que se terminen. Foto: Daniela Cortés

Sabores con tradición

“Estamos acostumbrados a los eventos donde al momento de ir a una barra por algo para tomar o comer siempre nos ofrecen lo mismo, que son todos alimentos envasados y gaseosas de marcas internacionales. Y la verdad es que en nuestro país tenemos una cultura gastronómica tan variada que nos pareció buena idea que en esta feria, la carta esté en sintonía con lo que se está mostrando acá, que es justamente la cultura de alimentos de las provincias del Nordeste, por eso este menú bien autóctono”, explicaron a El Territorio los responsables del bufet.



Y la propuesta tuvo éxito. A pocas horas de su apertura ya no había más tereré. “Trajimos pocas jarras y además el calor de hoy (por ayer) en Buenos Aires también hizo que todos se inclinen por el tereré. Pero vamos a venir más equipados para no quedarnos cortos con esta bebida”, se comprometieron.



Difusión del trabajo y la cultura

La muestra que se está desarrollando en el piso 9º del CCK con una vista panorámica privilegiada del centro porteño, forma parte del Programa Gustar, que se ejecuta desde Nación para difundir el trabajo que se hace en las economías regionales.



“La idea es contar las producciones que tenemos en todas las provincias. La calidad de los alimentos que se cultivan. Su valor nutricional. También la importancia para la economía del lugar de esos emprendimientos y la posibilidad de que también sean parte de los atractivos turísticos”, explicó en la apertura del evento la secretaria del área de Promoción del Ministerio de Turismo de la Nación, Yanina Martínez.



La gastronomía argentina es muy diversa, en cada plato o producto elaborado se pueden encontrar tanto los sabores, texturas y aromas típicos de cada lugar como su riqueza productiva y cultural, por ello esta propuesta se desarrolla en forma conjunta entre el gobierno nacional y las provincias.



“Muchos no saben que por ejemplo, Misiones es la principal proveedora del jengibre o que nuestro país es líder en la producción de cerveza artesanal de Latinoamérica con 2.500 fábricas en todo el territorio y es eso lo que queremos difundir en esta muestra”, resaltó Juan Manuel Arocena, de la Secretaría de Agricultura de la Nación.