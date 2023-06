Se agudiza la pelea en JxC por la posible llegada de Schiaretti

sábado 10 de junio de 2023 | 6:02hs.

A cinco días de que se cumpla el plazo para presentar las alianzas partidarias ante la justicia electoral, Horacio Rodríguez Larreta reconoció ayer que no cierra el debate por la incorporación del gobernador cordobés Juan Schiaretti y remarcó su idea de “sumar” para vencer al kirchnerismo. Sin embargo, para Patricia Bullrich, esa discusión está completamente saldada.



El cisma que sacudió al PRO y tuvo sus réplicas en Juntos por el Cambio continúa mostrando las diferencias entre los dos precandidatos presidenciales. Luego de que el fin de semana el larretismo planteara, junto al radicalismo y la Coalición Cívica, sumar al “peronismo no K” a sus filas, el sector duro referenciado en la exministra de Seguridad salió a echar por tierra cualquier anexión con esa fuerza, por considerarlo una incoherencia identitaria.



La pelea escaló a tal punto que las versiones fueron mutando día a día. El martes, cerca del jefe de Gobierno porteño indicaban que la disputa podía culminar en ruptura, pero Rodríguez Larreta se encargó el jueves de asegurar que el cambiemismo seguirá sin romperse.



Tal vez la mayor prenda de ese cese de armas fue la incorporación de Espert, algo en lo que todas las fuerzas estaban de acuerdo pero que se definió al fleje del cierre de alianzas del próximo 14 de junio.



Ayer a la mañana, en diálogo con Marcelo Longobardi por Radio Rivadavia, Rodríguez Larreta volvió a hablar sobre Schiaretti y abrió una puerta nueva. “Siempre estuve a favor de sumar, para ganarle al kirchnerismo hay que sumar”, dijo en primer término. “En el caso del gobernador de Córdoba, nunca doy la discusión por cerrada. Hay distintas etapas para sumar, distintas formas, mecanismos diferentes”, aseveró.



Posteriormente, sostuvo que los meses venideros en el país no serán fáciles y eso requiere cambio, pero también apoyo político. “Para hacer los cambios que hay que hacer en Argentina se necesita una fuerza política muy sólida”, amplió.



Por otro lado, negó que haya tensiones con Jorge y Mauricio Macri. “Jorge trabaja conmigo”, dijo en primer término, y luego aseguró que con el expresidente habló la semana pasada. “Hace 23 años que trabajo con él”, subrayó.



“Si Macri está en desacuerdo con sumar, que explique las razones. (Miguel Angel) Pichetto, (Gerardo) Morales, (Martin) Lousteau y (Elisa) Carrió están todos de acuerdo en sumar”, dijo Larreta el jueves por la noche en declaraciones a Canal 9 Litoral de Paraná, y explicó que “una cosa es Córdoba y otra el desafío nacional que hay”.



Para Bullrich, tema cerrado

En una recorrida que llevó adelante junto a su candidato a gobernador bonaerense Néstor Grindetti en Ramos Mejía, la precandidata presidencial fue tajante respecto a la incorporación del representante de la línea cordobesista: “Ya quedó claro. Todo el país sabe que es absolutamente inoportuna esa decisión, eso ya no se discute más”, pegó el portazo.



Consultada por la decisión de su contrincante, añadió: “Es otra mirada. Nosotros representamos el cambio profundo. El que de alguna manera piensa que podés dejar a los cordobeses o negociar en una provincia que está por votar, es su idea. Y va a tener que ir y presentarse ante el electorado con esa idea”.



En otro tono, habló de la incorporación de José Luis Espert y le quitó importancia: “Hace mucho que veníamos trabajando cerca de Espert. En 2021 habíamos planteado que era importante que sus ideas estén adentro. Fue nada más que un último diálogo para concretar algo que venía desde hace mucho tiempo”, manifestó.

“No se va a romper Juntos por el Cambio”

Tres días después de haber manifestado que “Juntos por el Cambio está hace tres meses en una meseta, en caída, por la interna del PRO”, Gerardo Morales parece haber modificado su interpretación sobre la actualidad de la coalición opositora, que se encuentra en etapa de definiciones a pocos días del cierre de alianzas para las elecciones 2023. “Estamos convencidos que la ampliación de Juntos por el Cambio es el mayor músculo de la fuerza política, nutriéndose de la diversidad y fortaleciéndose en la diversidad. Ese es el camino que necesita la República Argentina para resolver los graves problemas que nos va a dejar el gobierno”, sostuvo Morales. “No va a haber otro frente diferente, no se va a romper Juntos por el Cambio. No vamos a darle el gusto”, añadió.