Sergio Massa concentra la atención del Frente de Todos

sábado 10 de junio de 2023 | 6:02hs.

El Frente Renovador (FR), que lidera el ministro de Economía, Sergio Massa, tendrá hoy su decisivo congreso partidario para definir su estrategia electoral para las Paso, mientras otros sectores del Frente de Todos (FDT) insisten con la necesidad de ir a una primaria para definir el candidato presidencial de la coalición oficialista, a pocas días del cierre de frentes, alianzas y de listas.



La cita del massismo será hoy desde las 16 en el estadio Movistar Arena, ubicado en Olivos 3215, de la localidad bonaerense de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, con 12.000 lugares reservados para los congresales y los militantes que coparán las gradas, según adelantaron los organizadores.



El encuentro del FR -que preside el vicepresidente de Ferrocarriles Argentinos, Pablo Mirolo, tratará un orden del día que incluye la habilitación al partido a integrar un frente, al igual que ya lo hizo el Partido Justicialista (PJ) el pasado 16 de mayo en el microestadio del club de Ferro.



El discurso de cierre de Massa está previsto para las 17 y se espera que esté enfocado en bregar por un candidato de consenso en el Frente de Todos y en contra de la competencia interna que hoy impulsan los precandidatos Daniel Scioli y Agustín Rossi, con el respaldo del presidente Alberto Fernández.



Una de las defensoras de esta postura fue la presidenta de la Cámara de Diputados y miembro del FR, Cecilia Moreau, quien indicó ayer que el congreso partidario “no discutirá si Massa se presentará o no como precandidato presidencial”, porque “lo primero que hay que hacer es ordenar la coalición” oficialista, ya que “no hay orden económico si el gobierno no se ordena políticamente”.



Moreau aseveró que el massismo no tendrá “una actitud de ruptura” con el Frente de Todos, pero alertó que Massa “no puede ser ministro de un gobierno que se esté tirando barbaridades en los medios por unas Paso”.