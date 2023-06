Jardín América ganó ante Atlético Garuhapé y piensa en el Provincial

viernes 09 de junio de 2023 | 16:07hs.

El Club Atlético Jardín América jugó ayer su encuentro de ida por los cuartos de final de la Liga Regional de Puerto Rico ante Atlético Garuhapé, ganó por 1 a 0 y sin pérdida de tiempo ya piensa en el próximo cotejo frente a Villa Nueva de Iguazú por el Torneo Provincial.

El 'Lobo' jardinense disputó anoche su compromiso por los cuartos de final ante su par de Garuhapé, el gol de Julio Duarte a los 19 minutos de la primera etapa hizo que el dueño de casa tenga una mínima diferencia y defina el próximo fin de semana en suelo garuhapeño el pasaje a semifinal.

No hay descanso para el elenco guiado por Gustavo Acosta, porque este domingo recibe en su cancha a Villa Nueva de Puerto Iguazú por la sexta fecha de la zona D del Torneo Provincial, certamen donde es escolta de Mitre de Posadas. (10 para el 'Lobo' y 13 para el elenco posadeño). Por lo tanto ya empiezan a preparar dicho encuentro que se debió jugar hace dos semanas pero se suspendió por las inclemencias del tiempo.

Por la Liga de Puerto Rico los cuartos de final continúan este fin de semana y también dos de los equipos que tendrán competencia (Mandiyú de Garuhapé y Belgrano de El Alcázar) van a tener juego por la cita provincial. Por ende, para ambos planteles también serán días muy movidos.

Partidos de ida (15.30 horas)



Atlético Jardín América 1 Atlético Garuhapé 0.

Atlético Hipólito Yrigoyen vs. Mandiyú de Garuhapé, sábado 10 de junio.

Belgrano de El Alcázar vs. Timbó de Jardín, sábado 10 de junio.

Helvecia de Ruiz de Montoya vs. Atlético León de Puerto Leoni, domingo 11 de junio.

Más del Provincial

Belgrano de El Alcázar y Mandiyú de Garuhapé también tienen competencia por el Torneo Provincial.

El 'Pirata' alcazareño recibe a Atlético Candelaria el domingo a las 15.30 horas por la zona A. En tanto, el 'Verde' garuhapeño visita a Luz y Fuerza de Posadas mismo día y horario, partido correspondiente a la zona C