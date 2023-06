Casi la mitad de los pacientes que acude al Madariaga tiene obra social

viernes 09 de junio de 2023 | 15:09hs.

Los servicios del Hospital Madariaga de Posadas funcionan a pleno, con alrededor de 25 cirugías programadas y 40 cirugías locales por día. Para evitar filas de espera, los turnos pueden sacarse a través de la aplicación Alegra Med, informaron desde la gerencia del centro de salud que es referente en toda la región.

A la hora de analizar posibles motivos sobre por qué hay cada vez más concurrencia de personas, indicaron que un motivo central es la liberación de restricciones por la pandemia de Covid-19, todas las secuelas que eso dejó y la calidad de servicios que ofrece el nosocomio.

Actualmente, el Madariaga ofrece prestaciones de alta complejidad a todas las personas, tengan o no cobertura social. Debido a que los recursos son limitados, la prioridad es para los pacientes que no cuentan con obra social o prepaga, intentando derivar los casos de menor complejidad a otros nosocomios de la provincia o a servicios privados, en caso que puedan pagarse.

De este modo, los turnos con especialistas se dan generalmente con un mes de demora y, al igual que para los servicios regulares, pueden solicitarse por medio de la aplicación Alegra med o vía Whatsapp al 3764-394832. Las líneas telefónicas fijas tienen demora en la atención, por ser rotativas.

"La demanda está alta desde hace varios meses, diría que desde que se abrieron las restricciones de la pandemia. Hay meses que sube más, pero estamos trabajando a pleno con todos los servicios", comentó la gerente asistencial del Hospital, Dalila Bhül, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

En ese marco, señaló que "es histórico el ausentismo de turnos en un 30% y tratamos de especular con eso para poder aprovechar porque no podemos darnos el lujo de perder un turno".

A su vez, reparó en que alrededor del 40% de las personas asisten teniendo obra social y que hay una cantidad de "autoderivaciones" del interior. "Como hospital público atendemos tanto al que tiene cobertura social como al que no, pero nuestra prioridad es el paciente sin cobertura porque no tiene otra opción", subrayó. En ese sentido, aclaró que "no por tener cobertura social tenes capacidad de pago; no discriminamos, pero tratamos de administrar los recursos porque son limitados".

Sobre este punto, detalló que se dan cerca de 30 altas por día mientras que, por otro lado, se rondan las 25 cirugías programadas y unas 40 cirugías locales o mayores ambulatorias, las cuales requieren al menos cuatro horas de observación luego de realizarse.

"Administramos de tal manera entendiendo que tenemos prestaciones de alta complejidad que no hay en otros lugares de la provincia. Por eso muchas veces, cuando quieren operarse una hernia o una vesícula, que sí lo pueden hacer en otros hospitales, damos prioridad a los pacientes oncológicos, a las cirugías cardiológicas y a los trasplantes renales", explicó, destacando que "eso es trabajar en red y por orden de complejidad".