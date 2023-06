El mensaje de apoyo de Macarena Hanna, la novia de L-Gante: “En las malas mucho más”

viernes 09 de junio de 2023 | 9:15hs.

Elián Ángel Valenzuela -popularmente conocido como L-Gante- está detenido desde el martes acusado de privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y tenencia de estupefacientes.

El músico declaró el jueves en la sede de la fiscalía N° 9 de General Rodríguez, y también tuvo un breve encuentro con su exnovia, Tamara Báez, su hija, Jamaica y su mamá, Claudia Valenzuela, a quienes pudo ver durante tres minutos. Antes, intercambiaba notas con ellas y también con algunos de sus amigos que integran el grupo conocido como La Maflia.

Quien también se expresó públicamente, pero evitó acercarse hasta allí para correrse del foco de la escena, fue Macarena Hanna, la actual pareja de L-Gante. La joven modelo le dedicó un mensaje de apoyo al músico a través de sus redes sociales. Se trata de una romántica selfie de pareja que tomó ella, quien mira a cámara, mientras que el músico le mira sus labios acercándose para besarla. “¡Todo pasa!”, fue lo primero que escribió recordando la frase de cabecera de quien fuera presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), Julio Grondona.

De inmediato, Macarena agregó un claro mensaje de apoyo a su novio. “En las buenas y en las malas mucho más”, y lo acompañó con el emoji de dos puños chocándose y un corazón blanco. Además, por si quedaba alguna otra duda y para reforzar el concepto, mencionó la cuenta oficial del artista, red social en la que tiene casi cinco millones y medio de seguidores y que continúa activa, manejada por su entorno ya que, claro, él no tiene acceso a sus pertenencias.

En tanto, Karina Iavícoli contó en Intrusos que se comunicó con Macarena, quien le respondió que elige mantenerse al margen de la escena mediática y por eso no se quiso hacer presente en donde está detenido L-Gante. Y luego de aquella publicación de apoyo hacia el músico, la joven siguió realizando posteos de su rutina cotidiana, con sus amigas, quienes la acompañan en este momento.

Por su parte, Miguel Ángel Prosi, papá del referente de la cumbia 420, también había hablado sobre la detención de su hijo. “Elián tiene que sacarse de encima un montón de cosas, no solo las causas judiciales. Y alejarse. La semana pasada hable con la madre, le dije: ‘Hay cosas que Elián ya se tiene que dar cuenta solo. Una cosa es ser un chico y cometer errores. Pero cuando pasan los años y seguís cometiendo errores, pasás a ser un poquito o bastante descuidado’”, dijo en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco por América.

“Con todo el dolor de padre, esto le va a servir a Elián. Él se pensaba que tenía a Dios agarrado de los huevos por las personas que lo rodean, que son los conocedores, que tienen contactos en todos lados. Los compañeros de él tienen amistades que hacen un concurso de quién tiene más llegada a quién, un concurso de quién la tiene más larga. Pero hasta ahora nadie mostró nada y Elián sigue preso. Yo se lo aclaré a todo su entorno que tiene ahí: la única forma de ayudarlo a Elián es sacarle toda la porquería. Y cuando hay un error, decirle: ‘Vení, no te metas en esto, en este quilombo nos metimos nosotros’”, siguió Prosi sobre el entorno del músico.

Y agregó: “A los amigos de él, que se creen amigos y lo están apañando en todas estas porquerías, les tiene que servir lo que pasó con la estatua de Gallardo: le tienen que limar un poquito las bolas porque no tienen, le figuraron muchas. A Elián le soltaron la mano. Pasa que los amigos de él son los del barrio, con los que se crio, los que conviven con él y entran a su casa. No los que lo llevan de joda. Toda esa gente con la que sale de noche, no están comiendo con él”.