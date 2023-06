Trump, cerca de ser imputado por quedarse con documentos

viernes 09 de junio de 2023 | 6:02hs.

Donald Trump fue informado por la justicia federal que es investigado por el manejo de archivos clasificados de la Casa Blanca, en una señal de que podría ser inminente una imputación formal del expresidente estadounidense que busca ser reelecto en 2024.

Según varios medios estadounidenses, entre ellos The New York Times y CNN, fiscales federales notificaron a los abogados del exmandatario que la investigación ya no se limitaba a sus más cercanos colaboradores, sino que le apuntan directamente.

Los fiscales le reprochan haber conservado cajas enteras de documentos, incluso algunos clasificados como “top secret” tras su partida de Washington en 2021, y de haber rechazado devolverlos, violando leyes federales.

La noticia se conoció luego de que los abogados de Trump se reunieran con responsables del Departamento de Justicia, en particular el fiscal especial Jack Smith, encargado de supervisar la investigación de manera independiente.

Trump, que adelanta por ahora ampliamente a los otros candidatos tras la investidura republicana, siempre se defendió de toda malversación y se presenta como víctima de “persecución política”.

“Cómo podría el Departamento de Justicia inculparme cuando no he hecho nada”, escribió el lunes en su plataforma Truth Social, al momento en que sus abogados eran recibidos por responsables de este Ministerio.

En Estados Unidos, una ley de 1978 obliga a todo presidente estadounidense a transmitir el conjunto de sus cartas, correos electrónicos y otros documentos de trabajo en los Archivos Nacionales.

Otra ley, sobre espionaje, prohíbe a cualquiera conservar documentos confidenciales en lugares no autorizados y no asegurados.

En enero del año pasado, tras varios recordatorios, Trump accedió a devolver 15 cajas que contenían más de 200 documentos clasificados.