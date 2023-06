Por la sequía declaran la emergencia agropecuaria en 22 distritos

jueves 08 de junio de 2023 | 18:39hs.

La sequía continúa afectando al grueso de las actividades agropecuarias, más allá de que en los últimos meses las lluvias mejoraron algo la situación. No obstante, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, sostuvo que 22 de los 24 distritos que integran la Argentina se encuentran en emergencia agropecuaria, exceptuando de esta condición solo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a Tierra del Fuego. En las últimas horas se publicó en el Boletín Oficial la declaración de la emergencia agropecuaria en zonas de las provincias de Salta, Jujuy y Neuquén por la sequía -en el norte- y por la gripe aviar en el sur.

“Venimos de un contexto complejo y difícil con la sequía más importante de la historia. De los 24 distritos, declaramos la emergencia agropecuaria en 22″, dijo Bahillo durante la inauguración de la 29° edición de la feria agroindustrial Agroactiva, que se lleva a cabo en la localidad santafesina de Armstrong hasta el próximo sábado. Por esta razón, señaló, “el Gobierno nacional entiende y sabe muy bien la condición en que están los productores”.

En este sentido, Bahillo destacó: “Nuestra responsabilidad es acompañar este proceso. Es un paliativo, porque nada reemplaza el ingreso genuino que produce una campaña normal. Cuando tenemos una sequía de estas características, por más esfuerzo que haga un gobierno provincial y las medidas que hemos tomado, nada reemplaza este ingreso. Intentamos ayudar con un objetivo que es que puedan seguir siendo productores, trabajando, seguir produciendo e ir por la sana revancha”.

Es por eso que el funcionario nacional, teniendo en cuenta la consideración de “paliativo” de las medidas que tomaron, entre ellas, mejorar y facilitar el acceso a los productores de los beneficios de la emergencia agropecuaria y créditos a tasas accesibles, sostuvo que “si los fondos son suficientes o no, haremos la evaluación cuando se recompongan los sistemas productivos, pero si no nos quedaron productores en el camino, es porque hemos tenido políticas acertadas” y remarcó que “la situación del productor no se compone de un día para el otro. Hay que esperar a una nueva campaña. Desde nuestro lugar, seguiremos trabajando en conjunto con nuestras provincias y transfiriéndoles fondos para que se pueda llegar a los productores”.

Durante la muestra agropecuaria, Bahillo lanzó junto a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, una línea de crédito de $60.000 millones a tasa bonificada para impulsar la inversión agroindustrial en capital. Sobre el viaje que realizó junto al ministro Massa a la República Popular China, Bahillo destacó “el interés que hay en el mundo por la Argentina” y que solo vamos a solucionar nuestros problemas con “más crecimiento y exportación”.