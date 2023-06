Un sitio histórico que se resiste a quedarse sólo en el recuerdo

jueves 08 de junio de 2023 | 5:30hs.

“En esta calle que hoy está olvidada y le falta iluminación nació nuestra ciudad. En otro tiempo por acá pasaban cientos de personas al día, las villenas que venían del Paraguay a vender sus mercaderías y a comer y descansar un rato en el comedor popular, las familias de la costa que eran muy humildes y cruzaban con sus compritas y sus criaturas”, rememoró Pomposa Amarilla, vecina histórica de la Bajada Vieja, que a sus 90 años continúa trabajando para rescatar la historia y las tradiciones de ese rincón de Posadas que se transforma de manera acelerada por el pulso del progreso y el mercado inmobiliario.

Doña Pomposa, como la conocen en el barrio costero y en toda la ciudad por sus inolvidables olladas de chocolatada, guisos, yopará... estuvo presente ayer en el lanzamiento de la Feria de la Bajada Vieja, un proyecto productivo y cultural que tendrá lugar dos sábados al mes en torno a la Escultura del Mensú, con productores frutihortícolas, artesanos, emprendedores y números artísticos.

La vieja calle de la Bajada Vieja, desde donde se expandió la ciudad.

La primera edición será este sábado de 8 a 12.30 con la actuación en vivo de Nito Encina, mientras que el artista plástico Hugo Quintanilla pintará un mural.

Pedido de los vecinos

La feria busca poner en valor la Bajada Vieja y nace por una demanda de las familias pioneras de visibilizar el vecindario-paseo como un patrimonio histórico y cultural con potencial turístico. Se trata de una iniciativa del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial de la Provincia de Misiones (IFAI), con apoyo del Ministerio de Cultura de la Provincia y la Municipalidad de Posadas, entre otros organismos.

“Estoy contenta con esta iniciativa y porque por fin alguien se ocupó de la Bajada Vieja, no puede ser que la cuna de Posadas esté así de olvidada”, evidenció Pomposa a los funcionarios, medios de prensa y sus vecinos que se acercaron a la conferencia.

Doña Pomposa, histórica vecina de la Bajada Vieja, documenta en postales los cambios del barrio. Fotos: Víctor Paniagua

La mujer que nació en Encarnación, se recibió de maestra y luego se radicó en la tradicional barriada posadeña para vivir con su familia en una casa de puertas abiertas, atender el almacén familiar y siempre dar la mano al necesitado, se mostró orgullosa de defender para su lugar en el mundo el espíritu comunitario que es identidad de esa porción de suelo que hoy los ojos del poeta no reconocerían.

“El barrio está cambiado, ya casi no quedan vecinos antiguos ni casas antiguas, yo siempre fui metida (risas) en el buen sentido, me tenía que meter para hacer, porque había muchas cosas para hacer y más por la gente humilde; en la orilla del río vivía gente muy pobre que necesitaba un plato de comida y nuestro barrio siempre fue solidario, toda gente sencilla que compartía lo que tenía”, expresó Pomposa a El Territorio, ya en el living de su casa, y para testimoniar este cambio, del fondo de un armario sacó un rollo de papel con fotografías y recortes de sucesos de antaño. Se detuvo en una imagen y subrayó que hace 40 años colabora en la Capilla Nuestra Señora de Fátima, que se encuentra en la calle Bajada Vieja a media cuadra de su negocio. El templo hoy tiene el estatus de vicaría, fue construido de madera y se inauguró entre 1960 y 1962. “Tener la capilla era un sueño de los vecinos, se ayudaba a todas las personas, habíamos conseguido que funcione ahí una sala de primeros auxilios, que los médicos atendían gratis, y venía gente de distintos barrios, la salita estaba bien equipada pero después la cerraron”.

El Paseo y Monumento del Mensú será la sede de la nueva feria.

La mujer ha recibido por su obrar numerosos reconocimientos, pero ella preferiría no tener toda esa atención -dijo-. “La gente viene a la Bajada Vieja y me busca, los turistas vienen y como no encuentran nada de la historia golpean la puerta y vienen a mi casa. A mí me encanta hablar y soy una enamorada de mi barrio y entonces les muestro las fotos. Quiero contar la historia para que no se pierda, pero me gustaría también que la gente más joven también ame el barrio y mantenga el legado”.

En este punto reflexionó, “yo espero que la gente apoye la feria, le compre a los colonos que hacen un trabajo sacrificado y a los artesanos, ojalá sea una feria que nos ayude a recuperar en el barrio el lazo humano, la unión”.

Puesta en valor

Por su parte, el titular del Ifai, Roque Gervasoni, indicó que la feria, “busca recuperar el valor y la riqueza histórica y cultural del barrio”.

Añadió que, “la feria es una propuesta de sacar el Mercado Concentrador a los barrios, de llegar a más vecinos y se suman el Ministerio de Cultura y la Municipalidad, para generar un espacio donde los productores vendan sus productos frescos, también tengan su lugar emprendedores y artesanos y donde esté presente el arte, que es una característica del barrio”.



Para agendar

Feria de la Bajada Vieja La primera edición será este sábado de 8 a 12.30 con puestos de productores frutihortícolas, expo de emprendedores y artesanos. También habrá números artísticos en vivo. La feria será cada 15 días. Más información en ifai.misiones.gob.ar.