Una cita bajo engaño y el mayor hecho de virulencia

jueves 08 de junio de 2023 | 6:03hs.

El 15 de junio se produjo un hecho de extrema violencia que derivó en la detención del acusado, aunque en realidad no fue alojado en una comisaría, sino que permaneció internado en el Hospital Samic -uno de sus lugares de trabajo- con custodia policial.

Sobre el hecho, R. S. (48) contó: “Salí a caminar y apareció mi ex en el auto con la excusa de hablar sobre la organización del 15 de una de nuestras hijas, pero en realidad fue una excusa para forzarme a subir al auto. Estoy segura de que me quería matar”.

Según relató la víctima, el hecho se registró alrededor de las 20.30 en el barrio Villa Svea, a siete cuadras del Hospital Samic.

Precisó que su ex es un hombre de gran contextura física, por lo que no tuvo problemas para tomarla de los brazos y forzarla a subir al auto. Además aseguró que le presionaba el cuello.

“Ni le importó que tengo dos cirugías de cervical con implantes. Cuando quise activar el botón antipánico me sacó el celular. Fuimos por la autovía con la puerta del auto abierta y en un momento me quiso tirar, pero me agarré por la ropa de él. Luché porque no podía respirar más, no sé de dónde saqué tanta fuerza”, reconoció.

Llegando a la altura del hospital la mujer alcanzó a manotear y sacar la llave y el Ford Focus se detuvo, mientras sus gritos alertaron a varios transeúntes y personas que estaban en los comercios de la zona.

Al respecto, comentó que “se acercó un chico que vio lo que pasaba y empezó a pedir ayuda. Vino más gente y un policía de civil que me ayudó y me contuvo. Enseguida llegó un móvil de la Seccional Tercera, que está frente al hospital”.

Excarcelaron a enfermero que reincidió en violencia familiar