Patricia Sosa por el camino sinfónico: “Debo salir de la zona de confort, si no me aburro”

jueves 08 de junio de 2023 | 6:00hs.

La cantante Patricia Sosa, dueña de una voz privilegiada con la que buceó por diferentes terrenos musicales, concretará el próximo fin de semana en el porteño Teatro Ópera su primer espectáculo sinfónico junto a su banda y a la orquesta AA 2000 integrada por jóvenes intérpretes.

“Está muy bueno salir del área del confort, sino me aburro; me encanta no quedarme en un lugar”, indicó en charla con Télam Patricia Sosa, que si bien ya había experimentado cantar en orquestas -recorrió el mundo con ‘La Misa Criolla’ junto a Ariel Ramírez y cantó en el Vaticano-, nunca había hecho un recital íntegramente sinfónico.

En estas presentaciones, Patricia abordará un repertorio que cuenta con arreglos orquestales de Dany Vilá, integrado por sus éxitos en versiones renovadas, canciones menos conocidas y temas que integrarán su nuevo disco que en breve saldrá a la luz.

De este modo, la cantante asume un nuevo desafío en su carrera: “Es una propuesta bien difícil, yo estoy acostumbrada a tocar con una banda, ahora hay que ensamblar con 45 músicos que dirige un director, Néstor Tedesco, en total vamos a ser 51 personas en el escenario”, dijo.

“Uno puede imaginar una balada con cuerdas y chelo, pero no tanto canciones más movidas como ‘Solo quiero rock and roll’”, se explayó la intérprete, quien agregó que es importante “cuidar la interpretación, porque estas formaciones te llevan a nadar en armonías absolutamente diferentes”.

La expectativa en torno a este singular formato para su música hizo que a las dos veladas agotadas previstas para el viernes 9 y el sábado 10 en el teatro sito en Av. Corrientes 860, ya se añade una tercera función a realizarse el viernes 11 de agosto en el estadio Luna Park (con localidades en venta a través de www.ticketportal.com.ar).

También se refirió a la alegría que representa para ella compartir escenario con AA2000, una orquesta nacida a partir de la iniciativa de Eduardo Eurnekian, integrada por músicos de entre 18 y 25 años, quienes reciben becas de estudio y perfeccionamiento y así promueven su desarrollo intelectual y artístico.

“Es una propuesta diferente, porque compartimos escenario con chicos que tienen una ilusión y una responsabilidad con su instrumento y su partitura y eso me alegra el alma”, expresó la cantante y actriz que inició su carrera solista en 1990 con el lanzamiento de su álbum debut, titulado “Patricia Sosa”.

Sosa dio sus primeros pasos en la música como miembro de la banda Nomady Soul durante seis años; luego comenzó a grabar jingles publicitarios hasta la formación de La Torre, grupo con el cual grabó siete discos.

En estos presentaciones, Patricia estará acompañada por su probada banda de tantos años, integrada por Mariano Mere en teclados y coros, Gustavo Giuliano en bajo, Pablo Garrocho en batería y coros, Christian Vidal en guitarras y coros y Marta Mediavilla en coros.