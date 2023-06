Eco Bus América recorre el país alentando a evitar o disminuir el uso de plásticos

miércoles 07 de junio de 2023 | 18:00hs.

Jorien Timmers es una psicóloga, ambientalista y trotamundos, oriunda de Holanda. En los últimos años, se dedicó a viajar por varios países de Latinoamérica para generar conciencia sobre la contaminación por plástico, enseñando qué granito de arena puede aportar cada persona desde su lugar. A bordo de su casa rodante, recorrió Perú y Brasil e ingresó a Misiones, visitando los municipios de Puerto Iguazú, Puerto Esperanza, Wanda, Eldorado y Posadas. Su próximo destino será el país vecino de Paraguay, antes de seguir camino hacia Córdoba y finalizar el proyecto de Eco Bus América en Buenos Aires.

“La idea surgió desde algo negativo, mi irritación al plástico tirado en la calle durante un viaje que hice de mochilera por Latinoamérica, y me propuse hacer algo positivo, no apuntar el dedo, sino motivar e inspirar”, explicó la viajera, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva. De esta manera, sus talleres pasan por escuelas, empresas, centros culturales e, incluso, hogares particulares. “Cualquier lugar donde se pueda juntar un grupo”, dijo, anunciando que se quedará en Posadas hasta el 24 de este mes.

El proyecto Eco Bus América funciona a base de colaboraciones con la idea de que quienes sí puedan pagar, lo hagan; quienes no, pueden intercambiar alimentos como frutas y verduras. En primer lugar, la charla consiste en exponer la problemática. “La contaminación por plástico es mucho más grande de lo que pensamos. El nano y el micro plástico están dentro de nuestra comida y nuestros cosméticos; se ha encontrado plástico en la sal, en la cerveza, en el dentífrico. Otra cosa es el desgaste de las ruedas de los autos, que sube al aire que respiramos”, advierte Jorien al respecto. Antes de dar cierre al taller indicando acciones individuales para evitar o disminuir la contaminación, la ambientalista quita el peso del panorama con un intermedio de música y canto.

“No todos tienen que ser radicales como yo, pero todos podemos hacer una cosa. No tenemos que resolverlo, sino ser parte de la solución y no sentirnos pequeños frente al problema. Si empiezas a hacer una cosa que parece pequeña, por ejemplo ir a la verdulería con tu propia bolsa, ya es algo grande que puede inspirar a otras personas a hacer lo mismo”, completó.

Una travesía cuidando al planeta

La irritación de Jorien Timmers ante la contaminación por plástico la llevó a informarse más sobre el tema, descubriendo también el alto impacto ambiental de la aviación. En el 2019 quería asistir a la conferencia por el clima en Chile y su única opción para cruzar el Atlántico desde Holanda fue un velero compartido con 42 personas durante dos meses y medio. Aunque la conferencia se canceló y pasó a realizarse en Madrid a mitad de camino, la joven ambientalista decidió continuar su viaje para dar inicio a su proyecto.

Llegó a Colombia y se fue por tierra hasta Bolivia, donde adquirió la casa rodante que le permitió seguir hasta la ciudad de Cuzco, en Perú. Allí, su travesía se detuvo por cuatro meses cuando se declaró la pandemia por coronavirus y el periodo posterior, con restricciones sanitarias, tampoco facilitó las cosas para la trotamundos. “Decidí ir a Uruguay porque era el primer país en abrir sus fronteras y yo quería seguir el proyecto. No había mucha información exacta y me dijeron que en Brasil estaba abierta mi embajada, pero no era así”, contó. Esa situación la llevó a quedarse casi ocho meses en un pueblo fronterizo entre Perú y Brasil, el cual aunque no estaba planeado, fue ideal para continuar los talleres.

El siguiente destino fue la tierra colorada, ingresando por Puerto Iguazú a fines de febrero de este año. A partir de ahí, fue bajando por los municipios cercanos, como Wanda, Puerto Esperanza y Eldorado, hasta llegar a Posadas. Para finales del mes, Jorien partirá hacia Paraguay por un tiempo indefinido, con expectativas de seguir su trayectoria por Córdoba y, finalmente, Buenos Aires.

En Instagram, Facebook y Youtube el proyecto puede encontrarse buscando el usuario: Eco Bus América.