Super Sanitos: “Notamos un cambio en los chicos año a año”

miércoles 07 de junio de 2023 | 17:21hs.

En la jornada del miércoles se realizó el acto de apertura de la quinta edición de la campaña médica integral "Supersanitos" y la tercera de "Dientes Supersanitos". Estas campañas benefician a los 1.500 alumnos del Parque Educativo del barrio, quienes accederán a una serie de chequeos en el mes de mayo. Esta campaña es promovida por la Fundación London Supply, que cuenta con el apoyo del gobierno provincial.

"Supersanitos" consiste en chequeos médicos que contemplan exámenes pediátricos, audiológicos, otorrinolaringológicos y oftalmológicos, además del montaje de un vacunatorio móvil dentro de las instalaciones con el fin de completar el calendario de vacunación de los niños. Mientras que "Dientes Supersanitos" pone el foco en la salud bucodental y alcanzará a los 1.500 niños y niñas de la institución educativa, acompañado de tareas de prevención general que incluyen tratamientos de flúor a cada niño y niña, y talleres de capacitación en higiene y cepillado.

Durante el emotivo acto de apertura, María Taratuty, directora de la Fundación London Supply, agradeció a cada una de las personas que hacen posible la campaña, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los alumnos que asisten al Parque Educativo. "Siento que el trabajo que hacemos es muy valioso, siento que nos hemos ganado la confianza de todo el barrio. Siento un profundo amor por esta comunidad. Esto no es solamente venir, hacer la campaña e irnos, sino que es tratar a los chicos, dar un diagnóstico, acercarles un tratamiento o trasladarlos si necesitan, y desde este año podemos medir el impacto de la campaña, el antes y el después, y la evolución de los chicos a través del tiempo".

Por su parte, el médico Guillermo Goldfarb, jefe de la campaña, comentó: "Lo que hemos notado es que progresivamente hemos logrado una mejora en la salud de estos chicos, que comenzaron con la boca en muy mal estado y que hoy, a los 5 años, han mejorado. Hemos notado que los niños han adquirido hábitos saludables que, a su vez, transmiten a sus familias. Hemos detectado chicos con patologías que pudimos resolver o tratar. Y hemos logrado el acompañamiento del Ministerio de Salud, que constantemente nos apoya". Además, agregó: "Personalmente, la campaña me conecta con lo más puro de mi profesión, soy pediatra desde hace 30 años. Desde el primer minuto sentí que era reconectarme con lo más profundo de mi vocación, las ganas de ayudar y la posibilidad de ayudar a los que más necesitan. Son 4 días en los que me conecto con algo totalmente diferente y me encanta".

El vicegobernador Carlos Arce destacó la labor de la Fundación, "comprometida con la sociedad desde hace tanto tiempo y que llega con estas campañas a la salud de los más pequeños. Hoy estamos acompañando desde el Gobierno Provincial como siempre, y disfrutando de ver tantos niños, niñas

y adolescentes que accederán a chequeos médicos y vacunación, además de chequeos dentales y se les enseñarán tareas de prevención para la buena salud".

"Entendemos que no es fácil coordinar los operativos, porque se acondiciona el espacio con equipamientos y logística, y se consigue por la calidad de personas y profesionales que desde lo público y privado contribuyen al bienestar de misioneritas y misioneritos en este caso", concluyó Arce.

Este programa cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Salud de la Provincia y el apoyo del Consejo General de Educación. Además, cabe destacar la tarea solidaria de los profesionales de la salud del ámbito público y privado, así como la colaboración de directivos, docentes y miembros de la comunidad del Parque Educativo "Barrio 1° de Mayo" y del staff del Duty Free Shop Puerto Iguazú, conocidos como "Ángeles Rojos", que desde la primera edición de la campaña acuden todos los años en su día franco para cooperar con las actividades.