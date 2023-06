Las infecciones respiratorias están en alza y advierten la circulación de nuevos virus

miércoles 07 de junio de 2023 | 14:35hs.

Muchas cosas han cambiado desde la pandemia de coronavirus. Una de ellas es la facilidad de pescar una enfermedad respiratoria por tener las defensas inmunitarias bajas, otra implica la aparición de nuevos virus y la disminución de cuidados en lo que respecta a las vacunas y el uso de barbijo en lugares cerrados. En este escenario, la prevención es el mejor cuidado para todos.

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, el ex presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, Alejandro Videla, indicó que en invierno coinciden varios factores para que las personas se contagien de infecciones respiratorias, entre los que mencionó el contacto interpersonal y la falta de ventilación por las bajas temperaturas. "La segunda cosa es que los chicos están en el colegio y se contagian entre ellos, llevando la infección a sus papás y a sus abuelos, y ese ciclo está funcionando. Esto no quiere decir que sea normal que los chicos se contagien de cinco o seis infecciones respiratorias por año", dijo. A su vez, advirtió: "Lo que preocupa es que vemos un pico de virus respiratorios, la bronquiolitis está notificada en el 64% de las infecciones respiratorias y es un momento en el que está sobrecargado el sistema".

La vacunación comienza en marzo con la llegada de las vacunas y, esa dosis, dura todo el año. Por tal motivo, el médico aconsejó que las personas mayores de 65 años y quienes tengan indicaciones por enfermedades respiratorias o cardíacas, diabetes, problemas hepáticos, defensas bajas o por embarazo, deben vacunarse apenas inicia la temporada, al igual que el personal de salud. "Necesitamos estar vacunados porque no sabemos cuándo, pero la gripe la vamos a terminar teniendo. La vacuna no hace efecto en el momento, sino que tarda hasta tres semanas en levantar los anticuerpos", subrayó.

Sobre esta línea, hizo hincapié en los beneficios de la vacunación al puntualizar que "las vacunas tienen dos efectos: que no nos infectemos -sobre todo, la vacuna de la gripe- y que la forma de enfermedad sea menos agresiva". Además, analizó que durante la pandemia "la gente se vacunó menos contra la gripe porque todo el sistema estaba orientado a vacunarse contra el Covid y mucha gente guardada no se vacunó; eso hizo que tuviéramos gripes más severas". "Tenemos que vacunarnos para evitar infectarnos o, al menos, para que la infección no se agrande", insistió.

Otros modos de prevención

Ante la presencia de una enfermedad respiratoria en niñas, niños y adolescentes que están en época escolar, el doctor Alejandro Videla recomendó mantener el reposo. "A veces están con fiebre o con síntomas respiratorios y siguen yendo al colegio. Hay que guardarlos porque pueden contagiar a sus compañeros o a familiares de grupos de riesgo", señaló.

Asimismo, sugirió a los adultos mayores de 65 años no abandonar el barbijo al estar en lugares cerrados y con mucha gente, como el transporte público, el banco, o un consultorio médico. "Entendemos que tiene muchas cosas desagradables, pero las personas que tienen factores de riesgo pueden estar en contacto con gente que puede estar infectada. No es necesario utilizar el tapabocas cuando estamos al aire libre o en la calle", completó.

El expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria detalló que, en este momento, hay un 60% de deficiencia respiratoria y un 30% de circulación de virus de gripe, de influenza y del nuevo metapneumovirus, surgido en Estados Unidos. "Están dando vueltas unos 1500 virus respiratorios; el cambio de temperatura y estar en lugares cerrados es ser todos juntos al mismo tiempo", concluyó.