Desbloquearon el iPad de Natacha Jaitt: esperan información clave

miércoles 07 de junio de 2023 | 12:55hs.

Luego de 4 años, peritos de Gendarmería Nacional lograron desbloquear el iPad de Natacha Jaitt. Su hermano Ulises desconfía del contenido al que podrán acceder ya que considera que quienes la manipularon estos últimos años tuvieron la chance de borrar su contenido.



La modelo falleció en febrero de 2019 en la localidad bonaerense de Benavídez. Los fiscales de San Isidro que intervienen en la causa ya ordenaron que el próximo jueves 15 a las 9 se haga la extracción forense completa del dispositivo.

"Esto es un atropello judicial. A mí no me pone contento, porque tendría que haber pasado al mes o a las dos semanas de que a Natacha la matan para investigar donde se tenía que investigar, y no después de cuatro años y medio, que es una vergüenza", expresó Ulises Jaitt, hermano de Natacha, a C5N.

"En estos cuatro años y medio la manosearon y habrán borrado todo lo que encontraron. Es el dispositivo de la historia argentina que más tardó en desbloquearse; no es casualidad", señaló.

Natacha Jaitt falleció el 23 de febrero de 2019 en una habitación de Xanadú, un complejo de eventos en la zona de Villa La Ñata, Tigre. La autopsia determinó que su muerte se debió a una sobredosis de cocaína y nunca hubo un imputado en la causa.

Ulises Jaitt anunció que lograron abrir el Ipad de Natacha (Foto: Captura Twitter)

“En la causa hay una corrupción tremenda. Vengo viviendo un calvario judicial. Recusé a los fiscales y ahora hicimos la denuncia a la Procuración de la Provincia de Buenos Aires que es una instancia más alta, porque estamos ante fiscales corruptos que no investigan, que nos negaron todo, careos, contradicciones. Presentamos un montón de pruebas para que los llamen a indagatoria y no han hecho nada. Se tomó declaración testimonial solamente cuando pasó lo de Natacha y nada más”, comenzó.