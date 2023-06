Desgarradora despedida de Norma Maidana en el cementerio La Piedad

miércoles 07 de junio de 2023 | 0:00hs.

Momentos desgarradores se vivieron ayer en el cementerio La Piedad, de Posadas, en el sepelio de Norma Maidana (40), la mujer que falleció el lunes luego de permanecer quince días internada en terapia intensiva debido a las graves quemaduras sufridas.

Como viene informando El Territorio, por el caso permanece detenido Julio L. (38), quien era su pareja. El hombre, que en un principio había manifestado que la mujer se quemó sola, fue imputado por las autoridades del Juzgado de Instrucción Dos por femicidio en grado de tentativa, pero ante el fallecimiento de Norma enfrentará un proceso por femicidio.

El cortejo fúnebre llegó puntualmente a las 10 al camposanto municipal, con más de 50 personas -entre familiares y amigos- presentes en el lugar. Todos se ubicaron alrededor de la parcela asignada, que quedó justo bajo la sombra de un gran árbol.

Cuando el cajón fue ubicado y la fosa empezó a llenarse, muchos familiares se arrodillaron sobre la tierra colorada recién removida entre llantos. Canciones religiosas a cargo de músicos empezaron a sonar, pero se vieron tapadas por los gritos de dolor y los sollozos con el último mensaje para Norma.

Se vivió una escena dramática, de hondo dolor, con desmayos y personas que tuvieron que ser apartadas del sitio porque no podían mantenerse en pie.

“Lo primero que hay que decir es que no es que Norma falleció, sino que a Noma la mataron. La muerte se produjo por la gravedad de las heridas que tenía su cuerpo, ella dio una lucha de por lo menos quince días y estos quince días nos sirvieron para poder movilizar todas las herramientas que tenemos”, dijo a El Territorio Emilce Zapponi, abogada de la familia.

La letrada destacó la labor de la fiscalía interviniente, a cargo del fiscal Christian Antúnez Nerenberg. Y afirmó que “la carátula inicial era femicidio en grado de tentativa, una situación que va a cambiar a partir del fallecimiento. La información que tenemos es que se está actuando, se llevó adelante el secuestro de celulares, que es un elemento muy importante”.

Al respecto, puntualizó que “conforme a las conversaciones que yo mantenía con Norma, ella me informaba que en su celular estaban las capturas de todo el amedrentamiento que ella sufría. Hay que tener en cuenta que esta persona no solamente llevó adelante esta conducta en contra de la vida de Norma, sino que antes llevó adelante amedrentamiento por redes sociales, por grupos de compra-venta donde publicaba fotos de Norma en complicidad de otras personas”.

“Hay un montón de formas de la violencia que se pueden ver en esta causa y lamentamos que socialmente sigan ocurriendo”, reflexionó. Refiriéndose a las restricción mutua de acercamiento, la letrada puntualizó que tiene que ver con causas en el fuero de familia, confirmando que se trataba de una relación conflictiva y que el detenido accedió oportunamente a un botón antipánico.

“Estamos en un momento en que toda la sociedad tiene que empezar a movilizarse, la violencia existe, hay que dejar de decir que no existe. Hay que dejar de invisibilizarla y darse cuenta que tenemos naturalizadas un montón de modalidades de violencia y el femicidio es el resultado de una sociedad que no mira, no ve y cuando puede girar la cabeza la gira”, analizó.

“Todas las personas, cualquiera sea nuestro origen y situación, vamos a ir a parar a una comisaría en el momento más vulnerable de nuestra vida. Las comisarías tienen que ser lugares seguros, tienen que ser lugares donde nos contenga y se pueda dar trámite a la denuncia de los ciudadanos, sin que esta dependa del criterio de las personas que trabajan allí”, reclamó, antes de reafirmar el pedido de “justicia por Norma”.

Cronología

Los hechos investigados ocurrieron en el paraje Santa Inés de Garupá, en el establecimiento Mamá Chela. Allí Julio, novio de Norma, se desempeñaba como sereno. Fue él quien llamó al 911 para expresar que la mujer se había quemado a lo bonzo.

Ante la comisión policial que llegó al sitio, el ahora detenido expresó que la mujer se presentó en su trabajo y le reclamó “la manutención”, dijeron oportunamente fuentes policiales, aunque la pareja no tenía hijos en común. Añadió que le planteó reclamos por celos y en un determinado momento le dijo “voy a prender fuego acá”.

Entonces roció algunas pertenencias de él con nafta y las prendió fuego. Después, siempre según el relato, se arrojó el líquido al cuerpo y se quemó ella.

De todas formas el hombre quedó demorado y el personal de Criminalística realizó las pericias de rigor en el sitio. Se incautaron prendas de la mujer.

Al lugar llegó una ambulancia que llevó a Norma. El médico policial informó luego que tenía quemaduras tipo AB y B en el 70 por ciento del cuerpo con compromiso “de vía aérea, cefálica, cervical, toracoabdominal, ambos miembros superiores y muslos”. Fue operada y quedó con asistencia respiratoria mecánica hasta el lunes, cuando su cuerpo dijo basta.

Denuncias cruzadas y botón

Se empezaron a hacer las averiguaciones correspondientes del caso. Primero se estableció que regía una prohibición de acercamiento mutua que había sido establecida por el Juzgado de Violencia Familiar Dos de Posadas. Además, las autoridades judiciales le habían provisto de un botón antipánico al hombre.

Al respecto, el personal de la Comisaría de la Mujer Oeste expresó que el hombre había hecho una denuncia y ampliación de denuncia contra su pareja los días 17 y 31 de marzo, respectivamente. Norma, en tanto, había hecho una exposición policial en agosto del año pasado.

En este contexto, tras lo ocurrido el 21 de mayo, al día siguiente fue liberado por la Justicia.

Sin embargo, conforme empezaron a avanzar las horas la familia empezó a reclamar que no era un simple “intento de suicidio”, como estaba siendo investigado. Incluso dijeron que el sospechoso había estado en el hospital y retiró algunas pertenencias de la paciente.

Revelaron que Maidana estaba siendo víctima de extorsiones debido a que Julio la amenazaba con compartir videos íntimos.

El historial violento y la presunta pornoextorsión fueron presentados a la Justicia por la abogada Zapponi y esto finalmente cambió la situación del acusado: fue detenido el miércoles 24 y alojado en una celda. Se dijo que opuso resistencia al arresto en su domicilio.

El día 26 el hombre fue trasladado al Juzgado de Instrucción Dos para completar la audiencia indagatoria. En esa instancia, dijeron fuentes consultadas, se abstuvo de declarar. Fue imputado provisoriamente por intento de femicidio, pero se sabía que su situación procesal estaba sujeta a la evolución de Norma Maidana.