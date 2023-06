Tombolini dice que no existen trabas a las importaciones

miércoles 07 de junio de 2023 | 6:02hs.

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, negó ayer la existencia de trabas en las importaciones y ratificó que durante los primeros cinco meses del año se alcanzó una “tasa de aprobación general” del 88%. Además, culpó de la alta inflación en los alimentos a aquellos productos que “no tienen código de barras”.

“Es importante diferenciar el relato de los datos. La autorización de importaciones entre enero y mayo aumentaron un 21% en comparación con el mismo período del año pasado”, afirmó Tombolini durante una entrevista en FM Urbana Play.

En este contexto, el funcionario señaló que el año pasado las importaciones promediaron alrededor de U$S 6.800 millones al mes, mientras que en mayo de este año se solicitaron ingresos por casi U$S 12.000 millones. “La tasa de aprobación general de este año es del 88%”, contestó Tombolini.

Al mismo tiempo, precisó que de los U$S 36.757 millones autorizados en los primeros cinco meses del año, aún quedan sin importar alrededor de U$S 14.127 millones, lo cual sugiere una especulación sobre el momento más adecuado para traer la mercadería. “Tener problemas sistemáticos con los insumos no permitiría el crecimiento de la industria, y la realidad es que la industria está creciendo porque cuenta con los insumos necesarios”, apuntó Tombolini.