La China contó que está soltera: “Estoy muy bien”

miércoles 07 de junio de 2023 | 6:00hs.

La China Suárez, gran usuaria de las redes sociales, realizó un vivo de Instagram y respondió las preguntas de sus seguidores.

La ex Casi Ángeles, que suele ser reservada con su privacidad, se mostró muy predispuesta a charlar con sus millones de seguidores y a contestar sus interrogantes.

La China se conectó desde Uruguay, donde está viviendo los últimos meses junto a sus hijos.

Una de las preguntas que más se repitió entre sus fanáticos se basó en cómo es su relación con Benjamín Vicuña, su expareja y padre de sus hijos Amancio y Magnolia, ya que hubo rumores de malestar por un posteo que hizo la actriz de Vicuña junto a la pequeña Magnolia y que luego borró. “¿Qué onda con Benjamín? Nada, es el papá de mis hijos. Puse una foto que me pareció re linda. Dicen que él me llamó para pedirme que la baje... Nada que ver. Amo la imaginación de la gente. Mirá si me va a llamar a mí para pedirme que saque una foto”.

Además, expuso que está soltera, luego de romper con Rusherking: “No suelo estar soltera. La verdad es que estoy bien”, precisó.