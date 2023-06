Crimen del olero: pena de 4 años y medio para Cruz

martes 06 de junio de 2023 | 6:05hs.

Ramón Elizandro Cruz (26) fue condenado a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, al ser hallado culpable de matar a su exjefe, Ramón Fretes (63) en el barrio El Porvenir.

El fallo fue comunicado por el Tribunal Penal II, compuesto por los jueces César Yaya, Carlos Giménez y Gregorio Busse, luego de cuatro jornadas de juicio oral y público.

El veredicto por el hecho, ocurrido el 21 de agosto de 2020, fue dictaminado por mayoría. En tanto, el juez principal César Yaya discrepó con sus pares y se inclinó por la carátula de “homicidio simple”, por lo que propuso una pena de 8 años de prisión para Cruz. Bajo esa carátula había llegado Cruz a esta instancia.

La sentencia que determinó que el joven de 26 años es culpable de “homicidio culposo, en exceso de legítima defensa”, fue conocida luego de los alegatos de las partes. Vladimir Glinka fue el representante por el lado de la fiscalía, mientras que la defensa estuvo a cargo del abogado Miguel Ángel Varela.

Por su parte, el fiscal de la causa comenzó su alegato planteando que a lo largo de las jornadas se trató de dejar una imagen mala de la víctima, y que se cambió el eje del juicio.

“Este es un caso por homicidio. Sin embargo parece ser que es un juicio contra la propiedad. Todo lo que vimos estaba orientado a saber si Fretes pagaba o no, dejando de lado que fue asesinado a sangre fría en su propia casa”, alegó.

La madre del imputado estuvo presente durante la lectura del fallo.

En esa línea, el fiscal cuestionó la imputación con la que llegó Cruz al Tribunal, considerando que la figura de “homicidio simple”, no era la correcta para este caso y que hubo cuestiones que se mezclaron de mala manera para defender al imputado.

Respecto de lo último el fiscal enumeró y cuestionó tres puntos de parte de la defensa. En primer lugar, mencionó que Varela intentó proponer que no hubo delito.

En ese contexto, expresó que “tampoco se puso de acuerdo con su defendido, porque Cruz dijo que se defendió pero no se acuerda”, añadiendo que el tercer punto es que “se habla de legítima defensa, pero no se argumentó”.

En tanto, mencionó que el razonamiento correcto es que “en este caso, que tenemos un homicidio con un cuchillo. Lo que está mal es hincarle a alguien con un cuchillo, no que Fretes haya pegado”.

Asimismo, indicó que “Cruz mencionó que él no quiso matar y eso pone en jaque el argumento de legítima defensa. Porque la legítima defensa implica que él haya querido matar para defenderse”, explicó Glinka.

Por otro lado, manifestó que hay un dato puntual que aportó la perito Silvia Lanzos, referido a la voluntad del imputado. Según la especialista, el ataque no pudo ser accidental, ya que “le rompió la costilla, lo hincó parado y le atravesó el corazón. Fueron 16 centímetros de profundidad”, por lo que el fiscal ratificó que esa agresión no pudo haber sido sin intención.

Testigos de la defensa

En ese marco, Glinka puso en tela de juicio las declaraciones de los testigos propuestos por la defensa, alegando que declararon contradicciones.

Según la fiscalía sólo “se encargaron de defenestrar a la víctima de homicidio, tratando de imponer la imagen de mala persona y mal pagador en Fretes”, omitiendo que todo lo que sabían estos declarantes en relación al hecho, fue contado por un hermano de Cruz.

“Hay que desmitificar a cada uno porque parece que Fretes era el Capitán Garfio y Cruz parecía Campanita”, determinó.

Los testigos que describieron a Fretes dijeron que era una persona agresiva, con fama de no querer pagar a sus empleados y con capacidad para atarse un cuchillo en su brazo manco.

Por otra parte, el fiscal instaló la duda de quién era el imputado. En ese marco, describió que “él empezó con la historia de que tenía que trabajar para ayudar a la mamá. Pero en realidad, Cruz no sacrificó su vida para quedarse con la madre, eso es mentira”, señaló.

Uno de los testimonios importantes para la causa, según la fiscalía, fue dicho en una primera instancia por la vecina, identificada como Ibáñez. En su declaración la declarante citada expresó que “siempre se juntan en una casa de madera personas del barrio de mala reputación, que sólo conozco por sus apodos. Entre ellos, estaba Totito”, sobrenombre con el cual se lo conoce a Ramón Cruz.

“No sé si en ese momento llevaba cuchillo. Pero sé que tiene fama de pelear con cuchillo”, continúo diciendo Ibáñez en esa instancia con el Juzgado de Instrucción interviniente.

Por último, el fiscal destacó el grado de alcohol en sangre que tenía la víctima de homicidio, quien presentó 3,21 gramos de alcohol por litro de sangre.

Esto, según su perspectiva, lo dejaba en una postura indefensa a Fretes. A tal punto que en el crimen se pudo haber considerado un acto de “alevosía”, lo que hubiese aumentado la pena del acusado hasta la máxima condena.

“Cruz no se defendió de nada, si Fretes no se podía ni parar. Tampoco hay referencias a una pelea, Fretes no tenía otro golpe más que el puntazo y estaba desarmado. Para defenderse, con empujarlo alcanzaba”, analizó.

A su vez, descartó que el hematoma en el rostro de Cruz haya tenido que ver con la pelea planteada en la estrategia de la defensa. A raíz de todas las pruebas expuestas en su argumento, Glinka pidió que Cruz sea condenado a la pena de 14 años de prisión.

La defensa

En tanto, el defensor Miguel Ángel Varela apoyó su postura inicial, alegando que el ataque de Ramón Elizandro Cruz (26) hacia el dueño de la olería fue un hecho de legítima defensa, durante una pelea.

“Acá también estuvo en juego la vida del señor Cruz. Estamos hablando de una vida que se perdió y otra vida que estuvo a punto de perderse en este enfrentamiento”, comenzó su argumento.

En ese marco, Varela reconstruyó el accionar de Fretes, quien según los testigos, agredió con un ladrillo en el rostro a Cruz, para después pegarle un palazo a la altura del cuello, cuando Cruz pidió que le pague por su trabajo realizado.

Asimismo, explicó que “Cruz no le hincó porque Fretes no le quiso pagar, él ya conocía cómo era con el pago. La diferencia de ese día fue que Fretes lo atacó a él. No fue como los días anteriores”.

En otro tramo de su alegato, Varela refutó lo planteado por Glinka, en relación al grado de alcohol que presentaba la víctima. “Fretes estaba acostumbrado a tomar, por lo que su tolerancia al alcohol pudo haber sido mayor a la de sus peones”, enfatizó.

En respuesta al planteo de la fiscalía consideró que “no estaba dormido, ni indefenso, si no, no hubiese podido tener esa precisión para dar ese golpe, que fue en la cabeza, en una zona vital. Él tenía intenciones de provocar un daño grave”, indicó, agregando que “yo no tengo dudas, esto es un caso de exceso en legítima defensa.”, insistió el abogado defensor, quien preguntó “¿Qué sentido tiene poner preso a un joven que laburó desde niño?”, finalizando con el pedido de absolución de Ramón Elizandro Cruz.

En cuanto a la decisión de los jueces del Tribunal, consideraron el mismo planteo que realizó Varela. Sin embargo, en lugar de la absolución, aplicó una condena de 4 años y 6 meses.

Cabe recordar, que Cruz está detenido desde hace tres años, por lo que la defensa informó a El Territorio que “vamos a pedir que se compute el tiempo que lleva detenido, y de corresponder, acceda a los beneficios”, que refieren a las salidas transitorias y la libertad condicional.