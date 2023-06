El Brete: retoman actividades náuticas sin permiso municipal

martes 06 de junio de 2023 | 6:04hs.

En la jornada de ayer se pudo visibilizar la reanudación de actividades náuticas en la zona del derrame de cloacas registrado semanas atrás, siendo el área de afectación toda la bahía de El Brete. La reparación por parte de la empresa prestataria, Samsa, concluyó la semana pasada, en tanto se esperan los resultados sobre la contaminación del agua.

Consultado sobre este punto, desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Posadas, aseveraron: "Todavía no están habilitadas las actividades, por parte del municipio no se habilitó". "Puede ser que salgan de otro lugar de la costa. Nosotros desde el municipio informamos y recomendamos a las personas que no es conveniente que circulen por la zona (del derrame) hasta que nuevamente se pueda", señalaron a El Territorio.

Justamente el lugar afectado es donde se encuentran los clubes náuticos que hacen uso del río Paraná en la zona de El Brete.

En este contexto, el presidente de la Asociación Misionera de Canotaje, Damián Cardozo, contó que desde el club Río Paraná y la Escuela de Vela, decidieron retomar sus actividades en aguas fuera de la bahía. Desde el Club León Seró, ratificaron no tener fecha oficial de la vuelta a las actividades y desconocen a los kayakistas que circularon ayer por la zona afectada de El Brete.

Según había indicado Cardozo, en diálogo con este medio, el tiempo de inactividad resulta ser una pérdida al rendimiento deportivo ya que varios chicos se preparaban para competir en un mundial de canotaje y tenían que ir a practicar en otros arroyos.

Además, eso les genera un gasto económico extra que no estaba previsto. El malestar de los deportistas se debía a la reincidencia de la aparición de materia fecal en la zona de práctica.

Por su parte, el director del Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) de Posadas, Héctor Cardozo, mencionó que los residuos son orgánicos y por ende, no representan una amenaza para la fauna acuática.