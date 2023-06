Energía puede generar superávit multimillonario

martes 06 de junio de 2023 | 6:02hs.

La Cámara Argentina de la Energía (Cade) señaló que la industria energética argentina está en condiciones de “aportar un superávit comercial en torno a los U$S 7.000 millones a partir del 2025-2026, en torno a los U$S 10.000 millones en 2027 y superar los U$S 12.000 millones hacia el año 2030”, de acuerdo a proyecciones realizadas por la entidad y presentadas por el sitio de noticias financiero Ambito.com.

El economista Miguel Peirano, ex Ministro de Economía y Producción de la Nación y actual CEO de la entidad, remarcó que “para poder alcanzar estos niveles de la balanza comercial del sector, se requieren reglas básicas consistentes y también inversiones muy importantes por parte de las compañías operadoras”.

En tal sentido, el directivo sostuvo que “las proyecciones muestran niveles de inversión también significativas por parte de las empresas, cifra que se elevaría significativamente si se construyeran plantas de licuefacción, lo cual generaría un factor adicional para el ingreso de divisas”.

Las proyecciones de la Cade mencionan que “si se introdujeran supuestos más optimistas, podrían plantearse superávits comerciales superiores a los 20 mil millones de dólares en el 2.030”.

La entidad remarcó que “nuestro país tiene importantes recursos energéticos que lo convertirán en un país exportador, con una balanza comercial superavitaria. Existe un enorme potencial de crecimiento en la exploración, producción y comercialización de gas natural y petróleo y de las energías alternativas”.

Miguel Peirano enfatizó que “tenemos una ventana de oportunidad que debemos aprovechar para potenciar el desarrollo a nivel federal y la generación de más empleo de calidad. Este crecimiento requerirá una planificación entre el Estado y el sector privado, de manera de poder garantizar la infraestructura necesaria, la formación de recursos humanos, el acceso a insumos y la tecnología”.