Recrudece la interna del PRO y arrastra a la UCR a la pelea

martes 06 de junio de 2023 | 6:02hs.

Juntos por el Cambio cruje y parece tensar casi al punto de quiebre. Lo que era una interna dentro del Pro por las candidaturas presidenciales, ahora arrastró a la Unión Cívica Radical (UCR), que también comienza a mostrar problemas en las relaciones entre sus dirigentes nacionales y los de la provincia de Córdoba, siempre cara a los sentimientos del partido centenario. El estallido de las relaciones lo provocó la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta de incorporar a Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba a la coalición.

Ayer se realizó una reunión de la dirigencia de Juntos por el Cambio en Buenos Aires, allí se iba a debatir la incorporación de José Luis Espert al espacio cambiemista. Y también se pondría sobre la mesa la propuesta de Larreta de hacer un frente aún más amplio con la posibilidad de incorporar sectores del peronismo como el que representa Schiaretti. La reunión, tensa y con acusaciones de todo tipo, pasó a un cuarto intermedio, para otro día aún no definido.

El encuentro entre los dirigentes comenzó a las tres de la tarde en la sede de la UCR en el barrio de Congreso. A favor de incorporar a Schiaretti se muestran, de un lado, a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente, como impulsor de la estrategia, con el apoyo del gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, el precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el radicalismo, Martín Lousteau, y la venia de Elisa Carrió y Miguel Ángel Pichetto, los jefes de la Coalición Cívica y Encuentro Republicano respectivamente.

Del otro lado están todas las representaciones de estos partidos en Córdoba, encabezadas por el candidato a gobernador Luis Juez, que llegó hasta Buenos Aires para presentarse de forma espontánea en la reunión a plantear su posición. Y también Rodrigo de Loredo, el radical que encabeza la lista en la propuesta de Juntos por el Cambio para la intendencia de la Docta. Junto a ellos están Patricia Bullrich, precandidata a presidenta cercana a Mauricio Macri, el precandidato a jefe de gobierno de Caba, Jorge Macri. También Ricardo López Murphy.

Detrás de De Loredo está también todo el radicalismo cordobés, que ayer elevó una nota a la representación partidaria nacional para exigir que el presidente del partido, Gerardo Morales, se presente en tierras cordobesas para explicar por qué quieren incorporar a su principal rival provincial al espacio. Esto, apenas días antes de la elección provincial, que será el 25 de junio, y en la que Juntos por el Cambio tiene chances de ganar la gobernación.

Las voces de la reunión

Sorepresivamente, y sin invitación, llegó a la sede nacional de la UCR Luis Juez, el candidato de Juntos por el Cambio para arrebatarle la gobernación a Schiaretti. Visiblemente molesto ingresó al edificio para presentar la postura cordobesa en el encuentro. Antes de entrar afirmó que “no se puede hacer cualquier cosa, por eso me subí al auto y me vine para acá. Yo no necesito pedir permiso para estar en la reunión, pero creo que el candidato a gobernador del espacio debe ser escuchado”.

Según planteó, la inclusión de Schiaretti podría “confundir” a los votantes de Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba. “Nosotros no vamos a aceptar una incorporación que confunda a nuestro electorado”, repitió en reiteradas oportunidades.

Acusaciones cruzadas

Ahora hay acusaciones cruzadas sobre lo que está sucediendo en Juntos por el Cambio. Por el lado del ala dura del macrismo, aseguran que la maniobra responde a la necesidad de Larreta de dar vuelta una elección que la ve perdida.

Mientras que desde el radicalismo acusaron a Patricia Bullrich de querer trabar el crecimiento del espacio. “Patricia Bullrich está apelando a lo peor”, dijo el gobernador jujeño Gerardo Morales al ingresar a la reunión, de la que fue anfitrión, e insistió con la idea de que ampliar el espacio, como algo necesario “para la gobernabilidad”, al momento de acceder al gobierno en caso de triunfar a las elecciones. “La verdad es que Juntos por el Cambio viene en picada hace tres meses por culpa de la interna del PRO”, agregó Morales.

“Espero que Bullrich baje un cambio, no vamos a hacer lo que tenga que ver con sus intereses personales, tenemos que pensar en la gobernabilidad, esto es lo que nos lleva a plantear la posibilidad de ampliar Juntos por el Cambio”, dijo el gobernador jujeño, apuntando claramente contra la exministra de seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri.

La reunión estaba convocada para la mesa chica de la conducción del espacio. Así debían estar presentes Federico Angelini (PRO), Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), por ser las autoridades de los partidos que componen Juntos por el Cambio. Los demás que llegaron al lugar no pudieron partcipar del encuentro, aunque pudieron expresar su opinión ante las autoridades de los demás partidos del frente.