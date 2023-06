Habilitan un canal de denuncias contra agencias de viajes ilegales

martes 06 de junio de 2023 | 6:04hs.

El Ministerio de Turismo de Misiones puso en marcha el “botón de denuncias de acceso público para agencias de viajes”, que consiste en un método que permite denunciar las estafas de agencias ilegales y de cualquier índole, que atenten ante la seguridad de los usuarios en la provincia. Es decir, se implementa como parte de las acciones para combatir las empresas ilegales que ofrecen paquetes turísticos a través de las redes sociales, afectando la competencia leal entre las firmas habilitadas. Se trata de un recurso virtual dirigido a toda persona física o jurídica que desee comunicar circunstancias que considere irregulares respecto de agencias de viajes y turismo, habilitadas o no, en jurisdicción misionera.

Esta herramienta se encuentra disponible en la página web institucional. https://misiones.tur.ar/. En la pestaña “Información”, se debe hacer clic en la sección de “Agencias de viajes habilitadas” y se desplegará otra pestaña donde aparecerá el botón “Denunciar a una agencia”. Allí los interesados deben completar con la información solicitada para realizar su denuncia.

Luego de presentar una denuncia o reclamo, la Dirección de Fiscalización -perteneciente a la Subsecretaría de Capacitación y Control de Calidad- será la encargada investigar el caso para corroborar la evidencia, comunicarse con la otra parte, obtener más datos y caratular el expediente.

Si bien depende de cada situación, puede ocurrir que se evalúe una audiencia presumarial para llegar a un acuerdo, o que se inicie un sumario que luego se deriva con evidencia adjunta para que Nación determine la sanción y multa correspondiente.

Entre las situaciones irregulares respecto a la promoción y comercialización de paquetes de viajes se consideran las ventas combinadas de servicios por parte de personas físicas que, en su mayoría, no se encuentran habilitadas según establece la Ley 18.829 de Agencias de Viajes en su artículo primero. También puede suceder que una agencia debidamente habilitada no cumpla con los requisitos de calidad en la prestación de sus servicios o que falte al servicio que formalizó por contrato debido a factores externos. En el segundo caso, la agencia debe dar una solución a favor del turista, de acuerdo con la Ley de Defensa del Consumidor, que iguale o supere la calidad de los servicios contratados en compensación.

Esta herramienta sirve para efectuar reclamos o denuncias y proteger los derechos de los usuarios y turistas, promoviendo a la provincia de Misiones como destino seguro.

Viajes de egresados

Desde el Ministerio de Turismo advirtieron en diálogo con El Territorio que hay una gran cantidad de consultas por la contratación de viajes estudiantiles con promoción a dos años. Esto implica para los padres y las madres una facilidad de pagos, dado que un viaje a Bariloche ronda los 700.000 pesos y, en 24 cuotas, significa alrededor de $29.000 mensuales. Sin embargo, las agencias de viaje deben emitir anualmente su certificación de turismo estudiantil, que habilita a expedir la cuota cero y sin la cual el contratante no puede viajar.

En otras palabras, la empresa dice que firma un contrato pero no lo hace porque su certificado no la asegura por dos años, sino por uno. Si la empresa quiebra o no renueva su certificación anual, teniendo un contrato con los padres a dos años, puede existir la posibilidad de que el egresado se quede sin viaje.

Para cualquier consulta, el contacto es a través del correo electrónico: fiscalizacionmisiones@gmail.com, o del teléfono 3764–444539 interno 116.



