Paredes se despidió de la Juventus y volverá al PSG

martes 06 de junio de 2023 | 6:01hs.

El futbolista argentino Leandro Paredes abandonará la Juventus y deberá regresar al Paris Saint Germain luego de que el club italiano decidiera no tenerlo en cuenta para la próxima temporada.

“Fue un año muy difícil y me duele no poder lograr las metas que teníamos, pero llevo conmigo la amistad de un grupo de jugadores y de gente increíble. Sólo quería agradecer a la afición que siempre me apoyó durante todo el año, pero sobre todo llevaré siempre conmigo a cada uno de mis compañeros” , dijo Paredes en sus redes sociales.

El mediocampista, campeón del mundo con la argentina en Qatar, jugó 35 partidos vistiendo la camiseta de la Juve, hizo un gol y estuvo inactivo por una lesión en el bíceps.