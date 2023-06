Etcheverry histórico: se metió en los cuartos de Roland Garros

martes 06 de junio de 2023 | 6:01hs.

Tomás Martín Etcheverry, de 23 años, hizo historia en Roland Garros: venció en tres sets al japonés Yoshihito Nishioka (33°) en el court Suzanne Lenglen y avanzó por primera vez en su carrera a los cuartos de final de un Grand Slam. El platense, que venía de eliminar al croata Borna Coric (15°) en la tercera ronda, ratificó que atraviesa el mejor momento de su etapa profesional. Luego de un primer set peleado, arrolló a su contendiente: se impuso por 7-6 (10-8), 6-0 y 6-1.

“Es el momento más feliz de mi vida”, dijo, emocionado. En la próxima ronda le tocará batirse a duelo con otro pesado como Alexander Zverev (22°), quien barrió al búlgaro Grigor Dimitrov (28°) por 6-1, 6-4 y 6-3.

“Esto es increíble. Es un sueño hecho realidad. Gracias a mi familia, porque es muy importante para mí compartir este momento con ellos. Ahora habrá que prepararse para mañana. Estuve muy concentrado en el partido, en mis puntos. Fue un partido complicado. Intenté poder luchar cada punto y lo conseguí. Sé que hay muchos argentinos y les quiero agradecer el apoyo que me dieron. No saben lo que sirve el apoyo que me dieron”, subrayó tras la gran batalla que dio.

El albiceleste, actual 49 del mundo, atraviesa un gran presente. Antes de arribar a la capital francesa solamente había ganado un partido en un torneo Grand Slam (en el Abierto de Australia, en enero pasado) y ahora suma cuatro alegrías consecutivas (en primera ronda del certamen en polvo de ladrillo avanzó tras el abandono del británico Jack Draper -había ganado el primer set por 6-4-, y luego había eliminado al australiano Álex de Minaur -número 19 del planeta-, por 6-3, 7-6 y 6-3. Además, vale destacar que pisó sus dos primeras finales en el ATP Tour en 2023 sobre arcilla (Santiago y Houston).

Con polémica, cayó Cerúndolo

La ilusión de Francisco Cerúndolo en Roland Garros llegó a su fin. El porteño (23° del ranking mundial ATP) no pudo con el danés Holger Rune, que se impuso por 7-6, 3-6,-6-4, 1-6 y 7-6. De esta manera, se terminó el sueño del argentino de meterse entre los ochos mejores del segundo Gran Slam de la temporada.

La polémica del partido se produjo cuando el umpire francés Kader Nouni no vio el claro doble pique en una acción que hubiera significado un punto para Cerúndolo. Rune, que no dijo nada, terminó quebrándole el saque al argentino (3-1). Luego, mostraron la acción en la pantalla gigante y el público abucheó al juez por su grosero error.

El juez estuvo más preocupado por impostar su voz que por estar arriba de las jugadas. Tuvo un severo error en contra de Cerúndolo, quien se enojó y perdió el foco del partido. Rune aprovechó y pudo llevarse el triunfo en el súper tie break del quinto set.