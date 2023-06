Presentaron en sociedad la bicicleta eléctrica que se desarrolló en Misiones

lunes 05 de junio de 2023 | 18:11hs.

se presentó en sociedad la CR Bike, primer prototipo de una bicicleta eléctrica proyectada para promover el uso de movilidad sustentable en grandes centros urbanos de la provincia. Un desarrollo entre una entidad privada y el Ministerio de Cambio Climático, en el Día Internacional del Medio Ambiente.

La CR-bike es la bicicleta eléctrica que desarrolló del Ministerio de Cambio Climático junto a Torque Mobility, una startup que desarrolla la movilidad para los recicladores urbanos en otros puntos del país. "Empezamos a principios del año pasado, viendo qué modelo podíamos usar para las elevaciones que tienen las ciudades misioneras, y la idea en principio es lanzarla como vehículo de flota", explicó Gervasio Malagrida, ministro de Cambio Climático de Misiones.

"Estamos teniendo en cuenta que tenemos un importante camino hacia la transición ecológica de este tipo de movilidades para poder lograr los objetivos del 2030, que son tratar de reducir a la mitad la cantidad de misiones sobre todo de los vehículos que que se manejan con combustible de fósiles, y particularmente en las ciudades como Posadas", explicó el Ministro.

Malagrida no solo destaca la cuestión ambiental, si no también la logistica. La bicicleta es más fácil de estacionar que un auto. "A veces uno no se da cuenta, pero está entre cinco y diez minutos buscando el estacionamiento del auto en el centro y, de repente, que existan cincuenta o cien vehículos en la misma situación todo el tiempo en horas pico durante ocho horas, es una generación desgastante y de balde de una energía que es cada vez es más cara", afirmó el Ministro.