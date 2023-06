Oriundos de Paraguay, quieren recorrer América

lunes 05 de junio de 2023 | 17:58hs.

La vida de viajeros puede empezar hace mucho o poco tiempo, los que se lanzan a la aventura van en búsqueda de nuevos horizontes, conocer otros lugares, culturas, comidas y luego contar la experiencia vivida. Un camino que empieza lleno de emoción y no tiene fecha de finalización.

En este caso, la pareja conformada por Mariela Benítez (27) y Daniel Marecos (28) son oriundos de la ciudad de Capiatá, Paraguay y decidieron empezar a recorrer Sudamérica primero en su país natal y llegaron a Misiones con el desafío de continuar, para más adelante llegar a conocer otros lugares. “Ambos vendemos artesanías de macramé y no tenemos un destino definido, vamos a donde la ruta nos lleve”, dijo Mariela en diálogo con El Territorio.

Ambos hicieron parada en Jardín América. Se trasladan a bordo de una casa rodante con patente paraguaya y a donde van, con orgullo portan la bandera de su país. El saludo cordial, la amabilidad y la cortesía se ponen en manifiesto a la hora de recibir al jardinense y ofrecer las manualidades que exhiben sobre la mesa.

El recorrido para la pareja recién inicia, hace 5 meses fue la despedida de Capiatá y el primer paso hacia el exterior fue precisamente Argentina. La aventura recién arranca, la pareja coincidió en que les gusta conocer gente, al llegar a Misiones se sienten como en casa porque hay similitudes en las costumbres y la tierra colorada posee muchos recursos naturales, paisajes hermosos que disfrutan a diario. Aunque también acotaron ambos que juega en contra extrañar a la familia y seres queridos.

“Aún no tenemos la experiencia de ir a un país de habla distinta, aunque por cierto en Paraguay somos bilingües ya que los idiomas oficiales son el español y el guaraní”, dijo el paraguayo. A su vez, explicó que en su país natal no hace tanto frío, sólo dos o tres semanas se siente el invierno con temperaturas muy bajas, por lo tanto, recomienda visitar, aunque no esté tan promocionado turísticamente, pero es muy lindo para ir a aventurarse.

Sobre los temas a tener en cuenta a la hora de ir a conocer Paraguay. “Sí o sí hay que probar el verdadero tereré, bebida oficial del país declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco, la gastronomía también es muy típica y una de las mejores de Sudamérica y algunos puntos turísticos como ser el Cerro Tres Kandú, ubicado a 30 kilómetros de Villarrica, hay que ir a la Laguna Blanca de Santa Rosa del Aguaray, visitar el Parque Nacional la Rosada con sus espectaculares saltos del Mbokarusu, también el Cerro Cora y apreciar la Cordillera del Yvyturusu desde la cima”. Para cerrar, la mujer dijo que hay muchos lugares que se pueden ir a conocer, pero esos serían los más recomendables.