Sin autorización del municipio, volvieron las actividades náuticas

lunes 05 de junio de 2023 | 17:55hs.

En la jornada de hoy se pudo visibilizar la reanudación de actividades náuticas en la zona del derrame de cloacas registrado semanas atrás siendo el area de afectación toda la bahía de El Brete. La reparación por parte de la empresa prestataria Samsa concluyó la semana pasada; en tanto se esperan los resultados sobre la contaminación del agua.

Consultado sobre este punto, desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Posadas aseveraron "todavía no están habilitadas las actividades; por parte del municipio no se habilitó". "Puede ser que salgan de otro lugar de la costa. Nosotros desde el municipio informamos y recomendamos a las personas que no es conveniente que circulen por la zona - del derrame - hasta que nuevamente se pueda", señalarona a El Territorio.

Justamente el lugar afectado es donde se encuentran los clubes náuticos que explotan el río Paraná: zona avenidas Urquiza y Tomas Guido; avenidas Tomas Guido y Almafuerte. Por su parte, desde los clubes Paraná, Leon Seró y Escuela de Vela desconocen quienes son propietarios de los kayacs circulando en el río.