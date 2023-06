Comenzó la venta de entradas para Taylor Swift: cómo comprar y cuánto cuestan

lunes 05 de junio de 2023 | 15:20hs.

Taylor Swift viene a la Argentina y dará dos shows en la cancha de River el 9 y 10 de noviembre. La artista lo anunció en sus redes sociales y los fans solo se preguntan: “¿Cuándo salen las entradas a la venta y cuánto van a costar?”.



La preventa exclusiva para clientes Banco Patagonia será a partir del lunes 5 de junio a las 10 hs. por 24 hs o hasta agotar stock, lo que suceda primero. La venta general comenzará el día martes 6 de junio a las 10 am. Para todo el período de venta, los clientes Banco Patagonia podrán comprar las entradas en hasta 6 cuotas sin interés. Haciendo click acá: https://www.allaccess.com.ar/event/taylor-swift-the-eras-tour

Los precios de las localidades van desde 16 mil pesos (con visión restringida) hasta 75mil pesos, siempre más cargo de servicio.

Cómo son los paquetes VIP

Los shows en River de Taylor Swift también se podrán disfrutar con paquetes VIP que cuestan desde 67.500 pesos hasta 155 mil.

Paquete It’s Been A Long Time Coming

Platea Preferencial con ubicación reservada. Set especial de cuatro (4) posters de Taylor Swift. Merchandising VIP exclusivo de Taylor Swift: Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour, Pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + Entrada Souvenir del show, Tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego.

Paquete Karma Is My Boyfriend

Campo Delantero, set especial de cuatro (4) posters de Taylor Swift. El paquete incluye early entrance al sector antes que los tickets normales de Campo Delantero General. Merchandising VIP exclusivo de Taylor Swift: Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour, Pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + Entrada Souvenir del show, Tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego.

Paquete I Remember It All Too Well

Media Sivori General con early entrance al sector (antes que los tickets normales de Media Sivori General). Set especial de cuatro (4) posters de Taylor Swift. Merchandising VIP exclusivo de Taylor Swift: Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour, Pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + Entrada Souvenir del show, Tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego.

Paquete …ready for it

Platea Alta General con con early entrance al sector (antes que los tickets normales de Platea Alta General). Set especial de cuatro (4) posters de Taylor Swift. Merchandising VIP exclusivo de Taylor Swift: Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour, Pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + Entrada Souvenir del show, Tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego.

Paquete It’s A Love Story

Campo General de pie con early entrance al sector (antes que los tickets normales de Campo General de pie). Set especial de cuatro (4) posters de Taylor Swift. Merchandising VIP exclusivo de Taylor Swift: Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour, Pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + Entrada Souvenir del show, Tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego.

Paquete We Never Go Out of Style

Alta Sivori General con incluye early entrance al sector (antes que los tickets normales de Alta Sivori General). Set especial de cuatro (4) posters de Taylor Swift. Merchandising VIP exclusivo de Taylor Swift: Tote Bag VIP Conmemorativa de Taylor Swift | The Eras Tour, Pin, stickers y set de postales coleccionables de Taylor Swift + Entrada Souvenir del show, Tarjeta laminada VIP del Tour y lanyard haciendo juego.