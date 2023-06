Dólar blue: todas las cotizaciones para hoy

lunes 05 de junio de 2023 | 8:40hs.

El dólar blue cotiza este lunes 5 de junio a $485 para la compra y a $490 para la venta. La brecha con el dólar mayorista se ubica en 103,44%.

En tanto, el dólar oficial (sin impuestos) opera a $238,50 para la compra y $250,50 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina (BNA).

El dólar blue cotiza a $490



La cotización del dólar solidario (el oficial más los impuestos que lo encarecen en un 65%) en cada banco es la siguiente:

Banco Galicia: $419,10;

Banco Nación: $413,33;

Banco ICBC: $408,38;

Banco BBVA: $414,23;

Banco Supervielle: $415,80;

Banco Ciudad: $412,50;

Banco Patagonia: $414,15;

Banco Santander: $419,10;

Brubank: $420,75;

Banco HSBC: $406,56;

Banco Credicoop: $413,31;

Banco Itaú: $413,66;

Banco Macro: $419,10;

Banco Piano: $422,07.

Dólar rechazado: además del cara chica, grande y de menor valor, estos son los otros billetes que no aceptan.

El mercado informal de la divisa estadounidense tiene una restricción a la hora de la compra-venta ilegal: muchas cuevas, financieras y casas de cambio pagan menos por los billetes de cara chica y otras, ni siquiera lo aceptan.

No obstante, además de los billetes de cara chica, los de menor denominación y los de cara grande, el mercado paralelo también impone otra condición para el intercambio (ilegal) de dólares. Se trata de los dólares sucios, manchados o rotos. Este tipo de billetes no suelen no ser aceptados por los cueveros o, en el mejor de los casos, recibidos a un valor menor.