Crucero va por un triunfo revitalizador en el torneo Federal A

domingo 04 de junio de 2023 | 12:30hs.

Crucero recibirá, desde las 16, a Sol de América de Formosa en busca de un triunfo que le permita volver a despegar en la zona D del torneo Federal A.



Maximiliano Macheroni, de Rosario, será el árbitro principal en el césped del Andrés Guacurarí.



El Colectivero intentará despegar del fondo de las posiciones en este nuevo ciclo al mando de Carlos Macchi. Para ello el DT trata de imprimir una identidad a este conjunto que se armó para pelear el ascenso pero que todavía no logra hacer contacto.



Desde la llegada del platense, el Colectivero sumó tres puntos ante Juventud Antoniana y perdió sobre la hora en su visita a Boca Unidos. Obviamente que los resultados mandan, pero el flamante cuerpo técnico espera comenzar a sentar las bases de un proyecto a largo plazo.



“Hoy los chicos están agarrando de a poco la idea. Sabemos que tenemos que tener una racha positiva. En el Federal sacan ventaja los equipos que son regulares. Pero esto es partido a partido, no me gusta mirar las tablas y el fixture”, remarcó Macchi en diálogo con El Territorio.



“Crucero lo está entendiendo pero siento que los jugadores se tienen que soltar más con la pelota”, agregó.



Para este cruce se esperan algunas modificaciones en el mediocampo y la ofensiva, aunque no se anuncian bajas significativas en la lista de concentrados.



Por su parte, Sol de América llegará a Garupá con ganas de volver a los primeros planos después de una derrota y un empate. Igualmente el elenco formoseño está tercero en la tabla.