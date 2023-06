Mahira Bergallo, al Mundial de Atletismo en París

domingo 04 de junio de 2023 | 6:01hs.

La atleta paralímpica Mahira Bergallo será parte de la delegación Argentina que disputará el Mundial de Atletismo en París (Francia), del 3 al 18 de julio. La convocatoria de la obereña fue confirmada por el Comité Paralímpico Argentino (Copar).



“Su participación en dicho evento es de vital importancia para el desarrollo del deporte paralímpico argentino”, expone la notificación que hizo pública la atleta, quien manifestó su alegría en sus redes sociales.



Bergallo contó que se trata de “una muy linda noticia” aunque admitió que “no la esperaba”, y en esa línea argumentó que “este año no empecé como quería (hablando deportivamente), viajamos a Neuquén a competir en el mes de marzo. No pude mejorar marca, pero fue la primera experiencia del año. Seguido vine Chaco en el mes de mayo, donde nos tocó un fin de semana lleno de lluvias e inestabilidad. Podría decir que tenía muchas ganas de competir a pesar del tiempo, no pude mejorar mi marca pero sentí que fue una buena competencia hablando por lo técnico del lanzamiento porque no pude arriesgarme a tirar como quisiera”.



En ese contexto continuó: “Pasaron por mi mente muchas cosas, tanto buenas como malas, pero no baje los brazos gracias a mis compañeros, amigos, mi familia, todo el equipo profesional que me acompaña, kinesiologos, en el gimnasio, psicólogo y lo más importante Chino (profesor y entrenador Jorge Flores), quien siguió apoyándome y levantándome el ánimo para seguir”.



“Hoy recibo la noticia de que voy a estar formando parte de la selección Argentina para participar del mundial de atletismo en París, Francia, en el mes de julio”, se alegró.



“Puedo decir que mi corazón está muy feliz por esta oportunidad y que empecé este mes más motivada que nunca, con ganas de muchas cosas”, cerró la atleta obereña que con su marca de 8.13 metros está en los primeros lugares del ránking de las mejores lanzadoras de bala a nivel mundial.