El mundo está loco, loco, loco…(iii)

domingo 04 de junio de 2023 | 6:00hs.

Por Roberto Carlos Abínzano Profesor Emérito Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Misiones

Este domingo voy a intentar una breve explicación de las razones por la cuales EE.UU. se convirtió desde sus orígenes como nación independiente en una potencia expansiva. Será un resumen cronológico, advirtiendo que, si pudiéramos desarrollar en plenitud todas las circunstancias históricas de aquella época y los procesos y actores internacionales intervinientes, nuestro espacio se esfumaría. Intentaré una síntesis posible. El primer lugar es bueno dejar sentado la diferencia de sistemas y proyectos que representaban las colonias de Inglaterra en Norteamérica en relación a las desplegadas por España y Portugal, e incluso Francia, en el resto de América. Los ingleses representaban el paso hacia la modernidad cuyos embriones se habían incubado en el renacimiento, la revolución científica, la reforma religiosa, los descubrimientos y exploraciones, la revolución mercantil con su acumulación capitalista originaria y, finalmente, la revolución industrial. Junto a estas profundas transformaciones en el mundo europeo se destacan principalmente las revoluciones políticas, como la francesa o la tradición impuesta por la Carta Magna o, en el caso español, las rebeliones de los comuneros de Castilla. Todas estas influencias pasaron a América a lo largo de doscientos años de colonización. Vemos, por ejemplo, mucho antes de las luchas por la independencia, como en Asunción o Corrientes, que se produjeron acciones antiautoritarias vinculadas a los comuneros españoles. Pero España llegó tarde a la modernidad en comparación con Inglaterra, aunque haya sido el primer estado centralizado y organizado como tal.



Si las trece colonias inglesas fundadas en la costa atlántica por Inglaterra (luego Estados Unidos) tuvieron un comienzo agrícola de exportación con esclavitud, luego se orientaron hacia cambios muy profundos, llegando a generar una industria eficaz que reemplazó a la británica luego de la independencia. Estos cambios no fueron uniformes y condujeron a la guerra civil posterior, con 600.000 muertos, entre el Sur esclavista y agroexportador y el Norte industrial.



Los colonos provenientes de muchos lugares de Europa y más delante, de otras regiones, generaron una sociedad colonizadora, agrícola, no urbana y luego otra ola industrialista, republicana, individualista, cosmopolita, que abrazó la idea del progreso y la libertad rechazando toda forma de despotismo monárquico. Las guerras sostenidas contra Inglaterra, con ayuda de Francia y algo de España, fortalecieron la fuerte vocación autonómica. En la primera guerra (1775-1881) lograron la independencia a partir de condiciones francamente desfavorables y en la segunda guerra, (1812), ya independientes desde 1776, lograron frenar el boicot ingles a su comercio naval. Pero perdieron la posibilidad de incorporar a Canadá a su soberanía. Pero fue a raíz de esta segunda contienda que su independencia quedó sellada para siempre y desalentó los deseos de reconquista que Inglaterra albergaba en sus sectores más conservadores.



Muchos autores sostienen que ya en estos primeros tiempos la naciente sociedad republicana e independiente comenzó su expansionismo. Pero un número similar de investigadores niegan esta afirmación. Lo cierto es que, mas allá de los planes de diversos sectores antagónicos, la expansión, de hecho, comenzó a producirse. Se enfrentaron una concepción aislacionista, liderada por su primer presidente, Washington, y otra expansionista, donde se destacan los nombres de Adams, Jefferson o Monroe. Un factor determinante fue la necesidad de aumentar las tierras de cultivo y albergar un alud inmigratorio sin par en el continente. Se ingresa así en una fase demográfica que irá demoliendo obstáculos. La expansión territorial avanza de manera casi inmediata en la era independiente.



Veamos. En 1830 compra Luisiana a Francia, que se había comprometido con España a no venderla a ninguna otra nación. Con esta compra a precio vil, duplicó su superficie que llegó a ser cuatro veces la de Francia. De sus 2.308.000 kilómetros cuadrados iniciales pasa a tener 4.000.000. Más tarde se apoderó de Las Floridas occidental y oriental, una por compra a España y otra anexándola directamente. Llegó así al Golfo de México. Con la Luisiana en su poder el camino hacia el Pacífico quedó liberado y sólo existía el escollo de la resistencia indígena que fue, como todos saben, aniquilada mediante el genocidio o bien por medio de reservaciones indígenas. Cuando la expansión se dirigió hacia el norte fue detenida por la guerra con Inglaterra de 1812 que aseguró su posesión sobre Canadá; hacia el oeste tenía un inmenso espacio sin resistencias ni competencia, salvo unos pocos reductos todavía en poder de España y hacia el sur su horizonte se amplió de manera incontenible tras la guerra con México al cual le arrebató la mitad de su territorio original. Para lograr este último objetivo operó de una manera que habría de convertirse en un mecanismo característico de sus ambiciones: inventar un aparato ideológico justificatorio siempre basado en “causas nobles”. Primero impulsó la ocupación de Texas por colonos norteamericanos. Luego fogoneó el descontento de los texanos contra el gobierno mexicano del cual dependían. Logró así la independencia de ese estado y más tarde, en 1845, se anexó a la Unión. La guerra con México era inevitable (1846-1848), por lo tanto, dada su superioridad militar, económica, técnica y demográfica, no tardó en concretar sus aspiraciones. México perdió los estados de Texas, California, Utha, Arizona, Nevada y Nuevo México. El 55% de su territorio. En muy pocos años EE.UU. había desplazado a los grupos indígenas mediante políticas genocidas justificadas y explícitas por parte de sus más altas autoridades. Avanzando sobre antiguas posesiones españolas, inglesas y francesas, por medio de guerras o tratados alcanzo las dimensiones aproximadamente actuales, salvo el caso de Alaska que compró luego a Rusia. Su marcha siguió hacia diferentes puntos continentales y extra-continentales como veremos más adelante en esta serie. Los dos pilares de la expansión y el “excepcionalísimo” norteamericano: la “Doctrina Monroe” y “El Destino Manifiesto”, forjados en las primeras décadas de su independencia estaban triunfando y han sido desde entonces, con todas las adecuaciones del caso, la orientación y justificación de su hegemonía. La primera, en relación al “patio trasero” de América Latina y la segunda, hacia el resto del mundo. Hoy se expresa en doctrinas como “el eje del mal” “la guerra preventiva”, etc. Hasta el próximo domingo, donde hablaré de nuestro subcontinente.